Smart Home

Apple HomePod: Leak „zeigt“ neue Siri AI

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar
Apple Homepod 2023 Header

Apple plant einen neuen HomePod mini, der bereit für Siri AI ist, außerdem kommt auch ein Smart Home Hub im Oktober. Doch was ist mit dem Original, dem ersten HomePod, mit dem Apple damals noch die Welt der smarten Speaker einleitete?

Nun, mit Version 27 der Software ist Siri AI nicht dabei, aber in audioOS 27 konnte jetzt eine neue Animation aktiviert werden, die eindeutig den neuen Farben von Siri zugeordnet ist. Hier könnt ihr den Vergleich auf einem Apple HomePod sehen:

Kommt Siri AI also auf den alten Speaker? Schwer zu sagen, eigentlich nicht, sonst hätte Apple das sicher schon auf der WWDC 2026 im Sommer angekündigt. Aber man arbeitet angeblich an einem neuen HomePod, diese Animation war vielleicht gar nicht für die Öffentlichkeit gedacht und dient eigentlich nur internen Zwecken.

Meine Vermutung: Der neue HomePod mini, der sich seit Wochen andeutet, und der bekannte HomePod 2 von 2023, werden im Oktober einen neuen Chip für Siri AI bekommen, mehr noch nicht. Optisch und technisch wird sich sonst nichts tun, aber Apple will die Speaker sicher fit für 2027 und die neue Siri-Version machen.

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  1. Cress 💎
    sagt am

    Wenn der Homepod 1 nicht mehr unterstützt wird, war das mein letztes Audio Produkt von Apple in der Richtung. Dann wird es einfach Sonos und fertig.

    Antworten

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