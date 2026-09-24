Apple HomePod: Leak „zeigt“ neue Siri AI

Apple plant einen neuen HomePod mini, der bereit für Siri AI ist, außerdem kommt auch ein Smart Home Hub im Oktober. Doch was ist mit dem Original, dem ersten HomePod, mit dem Apple damals noch die Welt der smarten Speaker einleitete?

Nun, mit Version 27 der Software ist Siri AI nicht dabei, aber in audioOS 27 konnte jetzt eine neue Animation aktiviert werden, die eindeutig den neuen Farben von Siri zugeordnet ist. Hier könnt ihr den Vergleich auf einem Apple HomePod sehen:

Get ready for Siri AI on HomePod. audioOS 27 includes Linwood, the system behind Siri AI, plus a new look and sound for Siri on HomePod. May require new hardware. The new status lights emphasize white, blue and orange, matching Siri AI’s palette on other devices. 🔊 Sound on pic.twitter.com/jZKzLx946y — pdfu (@itspdfu) September 23, 2026

Kommt Siri AI also auf den alten Speaker? Schwer zu sagen, eigentlich nicht, sonst hätte Apple das sicher schon auf der WWDC 2026 im Sommer angekündigt. Aber man arbeitet angeblich an einem neuen HomePod, diese Animation war vielleicht gar nicht für die Öffentlichkeit gedacht und dient eigentlich nur internen Zwecken.

Meine Vermutung: Der neue HomePod mini, der sich seit Wochen andeutet, und der bekannte HomePod 2 von 2023, werden im Oktober einen neuen Chip für Siri AI bekommen, mehr noch nicht. Optisch und technisch wird sich sonst nichts tun, aber Apple will die Speaker sicher fit für 2027 und die neue Siri-Version machen.

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