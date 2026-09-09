Schnäppchen

Philips Hue startet Herbst Sale 2026

René Hesse
Von
Philips Hue Birne Licht Header

Philips Hue hat den neuen „Herbst Sale“ für dieses Jahr gestartet. Im Rahmen der Aktion gibt es nicht nur zahlreiche Leuchtmittel günstiger zu kaufen.

Philips Hue hat die bereits angekündigten neuen Sonderangebote im hauseigenen Shop gestartet. Welche Lampen bzw. welches Zubehör Teil der Aktion ist, könnt ihr ab sofort online einsehen.

Das Unternehmen verspricht dabei: „Du sparst 25 %, wenn Du zwei oder mehr Artikel aus dem Angebot kaufst“. Dieser Rabatt gilt freilich nur im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Die Aktion endet am 27. September.

Aus diesem Grund empfehle ich generell, auch die Preise für die Hue-Produkte bei anderen Onlineshops gegenzuchecken.

  • Diese Werbeaktion gilt bis zum 27.09.2026 um 23:59 Uhr.
  • Füge zwei (2) oder mehr Sale-Artikel zu Deinem Warenkorb hinzu und erhalte 25 % Rabatt auf den Gesamtpreis der qualifizierten Aktionsprodukte.
  • Der Rabatt wird auf den Gesamtbetrag der berechtigten Werbeaktionsprodukte im Warenkorb an der Kasse auf https://www.philips-hue.com/de-de/products/promotions/lighting-fall-sale-and-deals angerechnet.
  • Im Rahmen dieser Werbeaktion kann der Rabatt auf maximal 25 Produkte angewendet werden.
  • Diese Aktion gilt nur solange der Vorrat reicht. Zusätzlich gelten für jeden Kauf die Philips Hue Verkaufsbedingungen.
  • Im Falle einer Teilrückgabe wird der anteilige Rabattwert, sofern anwendbar, vom Erstattungsbetrag abgezogen.
  • Diese Werbeaktion ist nicht kombinierbar mit anderen Angeboten oder Gutscheincodes auf http://www.philips-hue.com.
  • Signify GmbH in Deutschland (Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg) behält sich das Recht vor, eine Werbeaktion jederzeit zu stornieren oder diese Teilnahmebedingungen durch Neupublikation zu ändern.

Philips Hue ist ein von Signify entwickeltes intelligentes Beleuchtungs- und Sicherheitssystem. Es besteht unter anderem aus LED-Lampen, die über ZigBee mit einer Bridge verbunden sind und per App oder Sprachbefehl gesteuert werden können. Das System kann in Diensten wie Amazon Alexa, Google Assistant sowie Matter integriert werden.

Philips Hue bei Amazon →


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