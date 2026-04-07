tado° startet Frühlings-Sale – bis zu 44 % Rabatt auf smarte Thermostate und mehr

Das Unternehmen tado° bietet ab heute bis zu 44 Prozent Rabatt auf ausgewählte Heiz- und Thermostatprodukte sowie weitere Produkte.

Der Frühlings-Sale von tado° startet ab dem heutigen 7. April und läuft bis 21. April 2026. Dabei sind besonders Rabatte auf Produkte der Smart Radiator Thermostat X Reihe verfügbar, darunter Starter-Kits, Einzelprodukte und Pakete.

Die Preise für diese Geräte bewegen sich nach Angaben des Unternehmens zwischen 64,99 und 249,99 Euro und liegen damit bis zu 44 Prozent unter dem regulären Verkaufspreis.

Zusätzlich zu den Thermostatprodukten sind auch weitere tado° Artikel wie der Wired und Wireless Smart Thermostat X sowie der Wireless Temperature Sensor X vergünstigt erhältlich. Die Ersparnis beträgt hier zwischen 29 und 40 Prozent laut der Angebote im offiziellen tado° Shop.

Zur Aktion bei tado° →

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