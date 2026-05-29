Zukunft der Xbox: Microsoft steht vor „harten Entscheidungen“

Wir haben in den letzten Wochen eine neue Xbox-Sparte erlebt, denn Asha Sharma baut diese gerade massiv um. Bisher haben wir jedoch nur Änderungen beim Image gesehen wie einem neuen Logo, Namen oder einer neuen Xbox-Startanimation.

Microsoft will eine stärkere Xbox

Intern tut sich aber auch sehr viel, so die neue Chefin bei The Verge, denn man will „eine stärkere Xbox“ aufbauen. Und das bedeutet auch, dass man „schwierige Entscheidungen treffen muss“, wenn es um Investitionen für die Zukunft geht.

Wir werden bald eine andere Xbox sehen, das steht fest, so Asha Sharma, die aber kein Beispiel für eine harte Entscheidung nannte. Nutzer wünschen die derzeit die Exklusivspiele zurück, das wäre definitiv eine harte Entscheidung bei Microsoft.

Großes Xbox-Event nächste Woche

Kommende Woche findet das große Xbox-Sommer-Event von Microsoft statt, es wird der erste große Auftritt von Asha Sharma und ich bin mir sicher, dass es nicht nur um Spiele gehen wird, man wird auch über die Zukunft der Xbox sprechen.

Es tut sich was, das macht die Sache für mich wieder interessanter, auch wenn der Einfluss aus die kommende Konsole nicht mehr so groß sein wird, denn diese ist entschieden und fertig entwickelt. Aber man kann den Rest beeinflussen, wie den Preis, die Spiele, das Image, da werden wie sehen, was Asha Sharma hier plant.