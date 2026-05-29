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Amazon-Retouren über DHL-Packstation aktuell gestört

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Ein ärgerliches Versandproblem bei Amazon-Retouren über DHL-Packstationen betrifft derzeit zahlreiche Kunden.

Aktuell kommt es laut uns vorliegenden Informationen bei Amazon offenbar zu Problemen mit Retouren über DHL-Packstationen.

Kunden berichten, dass sich erzeugte Rückgabecodes aus dem Amazon-Rücksendezentrum nicht an der Packstation nutzen lassen. Stattdessen erscheint laut Fehlermeldung der Hinweis, dass die Versandmarke bereits verwendet wurde.

Nach Rückmeldungen des Amazon-Kundendienstes liegt die Ursache bei DHL. Amazon befinde sich demnach bereits im Austausch mit DHL, um den Fehler zu beheben.

Das Problem besteht bereits seit mehreren Tagen und tritt weiterhin auf. Ich konnte das Problem nachvollziehen und bin somit selbst betroffen.

Screenshot: mobiFlip

Amazon-Retouren über DHL-Packstation aktuell eingeschränkt

Laut Amazon sollen die Rückgabecodes trotz der Probleme weiterhin in DHL-Filialen funktionieren, auch wenn diese ursprünglich für die Nutzung an einer Packstation erstellt wurden.

So lautet die Fehlermeldung beim Versuch, die Versandmarke zu nutzen:

Ihre Marke wurde bereits verwendet. Bitte wenden Sie sich bei Retouren an Ihren Versandhändler oder bei selbst gekauften Versandmarken an den DHL Kundenservice.

Wann die Einschränkungen vollständig behoben werden, ist bislang nicht bekannt. Ich gehe aber davon aus, dass viele Kunden vorerst auf Filialen ausweichen müssen, wenn eine Rücksendung über die Packstation aktuell nicht funktioniert.

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