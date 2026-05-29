Telefónica Deutschland beendet MMS-Dienst

Telefónica Deutschland beendet den MMS-Dienst zum 1. Juli 2026 im eigenen Mobilfunknetz.

Telefónica Deutschland stellt den Versand und Empfang von MMS ab Juli 2026 ein. Damit endet ein Mobilfunkdienst, der seit 2002 in Deutschland verfügbar war und vor allem vor dem Smartphone-Zeitalter für den Versand von Bildern, Audiodateien und kurzen Videos genutzt wurde. Laut Unternehmensangaben greifen Nutzer heute überwiegend auf Messenger-Dienste, soziale Netzwerke und moderne Kommunikationsstandards zurück.

Die Marke O2 führte MMS im November 2002 ein. In den folgenden Jahren entstanden zusätzliche Angebote rund um den Dienst, darunter Anwendungen wie „MMS to Postcard“. Mit der zunehmenden Verbreitung von Kamerahandys wurde MMS laut Telefónica Deutschland vor allem für Urlaubsbilder, Geburtstagsgrüße und spontane Schnappschüsse genutzt.

RCS soll MMS in der Nachrichten-App ersetzen

Mit dem Aufstieg von Smartphones ab 2007 veränderte sich die mobile Kommunikation deutlich. Verbesserte Kameras, mobile Internetverbindungen und Messenger-Apps machten den Austausch von Fotos und Videos einfacher und häufig günstiger. Dadurch verlor MMS schrittweise an Bedeutung.

RCS bietet laut Telefónica Deutschland unter anderem folgende Funktionen:

Versand von Bildern und Videos

Gruppenchats innerhalb der Nachrichten-App

Übertragung größerer Dateien

Kommunikation ohne separate Messenger-App

RCS gilt laut Unternehmen als moderner Nachfolger der MMS. Der Dienst funktioniert direkt über kompatible Nachrichten-Apps, sofern Gerät, Betriebssystem und Netz den Standard unterstützen.

Ich finde die Abschaltung nachvollziehbar, weil MMS im Alltag seit Jahren kaum noch eine Rolle spielt und moderne Messenger-Dienste die Funktion weitgehend ersetzt haben.

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