Tchibo MOBIL passt Homespot-Tarife und Router-Angebot an

Neue Homespot-Tarife bei Tchibo MOBIL bieten mehr Daten und einen neuen 500-GB-Tarif ohne Festnetzanschluss.

Tchibo MOBIL hat seine Homespot-Tarife angepasst. Der Einstiegstarif umfasst nun 150 GB Datenvolumen für 24,99 Euro statt zuvor 100 GB. Zusätzlich wurde ein neuer Tarif mit 500 GB für 49,99 Euro eingeführt. Damit ergänzt Tchibo MOBIL sein Angebot für Nutzer, die auf eine stationäre Internetverbindung ohne Festnetzanschluss setzen wollen.

Homespot-Tarife ermöglichen WLAN-Zugang ohne einen herkömmlichen DSL- oder Kabelanschluss. Die Nutzer aktivieren eine SIM-Karte, stellen einen Router auf und erhalten so über das 4G- oder 5G-Netz Internetzugang.

Tchibo MOBIL Homespot-Tarife und Hardware im Überblick

Die Tarife unterscheiden sich vor allem im Datenvolumen: 150 GB, 300 GB und neu 500 GB mit jeweils bis zu 100 Mbit/s im Download. Bei allen Tarifen sind Datenpakete nachbuchbar und es besteht keine langfristige Bindung, die Kündigung ist alle vier Wochen möglich.

Vertragspartner ist die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG.

Homespot-Router für verschiedene Anforderungen

5G Router ZOWEE für 99 Euro, einfache Installation, WLAN WiFi 6, inklusive SIM-Karte

LTE Router TP-Link für 59 Euro, einfache Installation, WLAN WiFi 5, inklusive SIM-Karte

Neukundenbonus von 50 Euro nach sechs Monaten ununterbrochener Nutzung

Bestandskunden können ihre Tarife über das Kundenportal oder den Kundenservice wechseln.

