Telekom knackt beim Glasfaserausbau den nächsten Rekord

Die Telekom hat im Juli mit 273.000 zusätzlichen Glasfaseranschlüssen einen neuen monatlichen Ausbaurekord erreicht.

Damit übertraf das Unternehmen nach eigenen Angaben die bisherige Bestmarke vom September 2025. Damals waren 266.000 Anschlüsse hinzugekommen. Inzwischen können sich 13,9 Millionen Haushalte und Betriebe an das Glasfasernetz der Telekom anschließen lassen.

Telekom baut Glasfasernetz weiter aus

Über die Glasfaseranschlüsse bietet die Telekom Tarife mit bis zu 2.000 Mbit/s an. Daneben erreichen laut Unternehmen rund 38 Millionen Haushalte über andere Festnetztechnologien bis zu 100 Mbit/s. Etwa 33 Millionen davon können bis zu 250 Mbit/s nutzen.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

273.000 neue Glasfaseranschlüsse im Juli

266.000 Anschlüsse beim bisherigen Rekord im September 2025

13,9 Millionen erreichbare Haushalte und Betriebe

bis zu 2.000 Mbit/s über Glasfaser

Interessant ist auch der Blick auf die Netznutzung. Beim Download lag MagentaTV im Juli vor YouTube, Instagram, Netflix und Amazon Prime. Beim Upload führte Amazon Web Services vor Google Cloud, Microsoft Teams, iCloud und WhatsApp.

Ich finde den neuen Monatsrekord bemerkenswert, wichtiger bleibt aber die tatsächliche Verfügbarkeit vor Ort. Für Kunden zählt am Ende weniger die Ausbauzahl als die Frage, wann der eigene Anschluss buchbar ist.

Wer die höheren Bandbreiten nutzen möchte, muss logischerweise einen entsprechenden Glasfaser-Tarif buchen.

Zum Tarifvergleich für Festnetz-Internet →

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