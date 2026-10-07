Gaming

PlayStation Portal Pro mit OLED könnte schon sehr bald kommen

Oliver Schwuchow
Von
Playstation Portal Front Astro

Wir haben schon häufiger gehört, dass Sony nach dem überraschenden Erfolg der Portal eine neue Version des Remote Players für Ende 2026 plant. Und es wäre ein guter Zeitpunkt für den Start, damit die Version noch vor GTA 6 bei Kunden ist.

Angeblich werden wir sowas wie eine Pro-Version sehen, die sich vor allem durch ein hochwertiges OLED-Display abhebt. Für mich ist das Display in der PlayStation Portal nicht schlecht, aber als OLED-Fan würde ich den Schritt sehr begrüßen.

Bei der Wi-Fi Alliance wurden jetzt neue Versionen der PlayStation Portal entdeckt, die es so nicht bei Sony gibt: CFI-Y2000 und CFI-Y2105. Das zweite Modell könnte die EU-Version für uns sein. Technische Details verrät der Leak aber leider nicht.

Der Schritt ist auch deshalb interessant, weil Sony einen vollwertigen und neuen Handheld für die PlayStation-Reihe plant. Dieser kommt aber vermutlich erst 2027 oder 2028, eine bessere Version der Portal könnte die Lücke also füllen. Die Portal liegt derzeit bei ca. 240 Euro, die OLED-Version dürfte aber etwas teurer werden.

Gaming · 7. Oktober 2026

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