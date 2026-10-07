GTA 6: Microsoft sichert sich exklusiven Xbox-Deal
Man hat den Eindruck, als ob die Xbox beim Marketing für GTA 6 gar nicht richtig existiert, da Sony und Rockstar einen Deal für die PlayStation 5 haben. Doch die neue Xbox-Chefin konnte sich jetzt auch einen Deal für das Spiel sichern.
Wie The Verge erfahren hat, hat Asha Sharma intern eine exklusive Partnerschaft mit Rockstar bestätigt und verraten, dass man GTA 6 exklusiv auf der Xbox-Plattform streamen können wird (also vermutlich nur bei Xbox Cloud Gaming).
Die Ironie ist, dass der Xbox Game Pass selbst immer schlechter wird, weil man die Preiserhöhung zurückgezogen hat, auch bei Cloud-Streaming gibt es Abstriche.
Statt also das Geld in die Plattform und eigene Studios zu investieren, zahlt man (vermutlich) viel Geld an Rockstar. Das wirkt ein bisschen wie blinder Aktionismus und erinnert an den Deal mit Hideo Kojima. Aber ein Spiel wie GTA 6 hat durchaus das Potenzial, um Abos anzukurbeln, vielleicht also auch ein gutes Investment.
Nachtrag: Microsoft hat sich dazu geäußert.
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Der Nachtrag, der für alle, die kein Englisch können, nicht übersetzt wurde, macht einfach den kompletten Artikel obsolet. Übrig bleibt nur: Es gibt wohl eine „exklusive” Partnerschaft, aber was diese beinhaltet: Keine Ahnung. Exklusives Streaming, was vorher geschrieben wurde, jedenfalls nicht.
Und was genau willst du jetzt sagen? Möchtest du lieber keinen Nachtrag oder Update wenn es neue Informationen gibt? Dass ein Nachtrag oder Update kommt, weiß man doch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht. Ich finde es ehrlich gesagt gut, dass ja Infos nachgereicht werden, sobald diese bekannt werden. Und wenn im Nachtrag stehen würde, das war alles eine große Ente, dann ist es doch auch super transparent und gut für den Leser.
Der Nachtrag wurde mobil eingefügt und eine Translate-App ist bei jedem Smartphone vorinstalliert, die Erwartungshaltung, dass man jedem gerecht wird, ist auch anmaßend. Hier lag der Fokus auf Schnelligkeit, bevor er zwei Stunden ohne die Aussage online bleibt, was für die meisten sicher wichtiger ist, da unsere Zielgruppe idR Englisch kann.
Und es wäre nicht das erste Dementi, welches sich später als wahr herausstellt. Die Formulierung der Tweets ist ja auch nicht ganz präzise, also warten wir einfach mal ab, die Wahrheit liegt vermutlich, wie so oft, in der Mitte.
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht wieso man hier immer auf den Kojima Deal draufhaut. Wenn man keine exclusives mehr hat, wird sich beschwert, wenn man welche hat, wird sich über die Kosten beschwert. Das man zu wenig in die Studios investiert ist sicherlich eine andere Sache, aber das neue Kojima Spiel sollte man erstmal abwarten, bevor man urteilt.
Richtig, aber ich finde es dennoch besser, wenn man die internen Strukturen festigt. Mit so einer Summe kann man auch ein eigenes Studio am Leben halten und eine eigene Marke aufbauen. Und wenn selbst Sony abspringt, dann klingt das nach einem Geldgrab.
Wenn man halt Studios, die man erst vor relativ kurzer Zeit aufgekauft hat, massiv einkürzt oder gar schließt, aber dann plötzlich Geld auf ein externes Projekt schmeißt, kann man das schon kritisieren.
Zumal noch der fade Beigeschmack bleibt, dass das Projekt nicht so ganz überzeugend zu sein scheint. Sonst wäre Sony bestimmt nicht abgesprungen.
Ist allerdings nicht die einzige fragwürdige Entscheidungen bei XBOX im Moment. Wirkt alles eher unstrukturierte und wenig durchdacht, zumindest von außen.
dass sich Sony das mit der Portal durch die Lappen gehen lassen hat ist halt einfach abgrundtief dämlich. bei Xbox haste jetzt Stundenlimits und die kriegen GTA6 zum streamen da rein. kannste dir nicht ausdenken. 15 Stunden im Monat. ja toll. und extra Stunden kosten Geld. ich mag Asha und ihre Neuausrichtung aber das ist halt clever/doof.