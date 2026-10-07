GTA 6: Microsoft sichert sich exklusiven Xbox-Deal

Man hat den Eindruck, als ob die Xbox beim Marketing für GTA 6 gar nicht richtig existiert, da Sony und Rockstar einen Deal für die PlayStation 5 haben. Doch die neue Xbox-Chefin konnte sich jetzt auch einen Deal für das Spiel sichern.

Wie The Verge erfahren hat, hat Asha Sharma intern eine exklusive Partnerschaft mit Rockstar bestätigt und verraten, dass man GTA 6 exklusiv auf der Xbox-Plattform streamen können wird (also vermutlich nur bei Xbox Cloud Gaming).

Die Ironie ist, dass der Xbox Game Pass selbst immer schlechter wird, weil man die Preiserhöhung zurückgezogen hat, auch bei Cloud-Streaming gibt es Abstriche.

Statt also das Geld in die Plattform und eigene Studios zu investieren, zahlt man (vermutlich) viel Geld an Rockstar. Das wirkt ein bisschen wie blinder Aktionismus und erinnert an den Deal mit Hideo Kojima. Aber ein Spiel wie GTA 6 hat durchaus das Potenzial, um Abos anzukurbeln, vielleicht also auch ein gutes Investment.

Nachtrag: Microsoft hat sich dazu geäußert.

While the excitement for GTAVI and XBOX is great to see, it has also led to some misreporting. We are looking forward to launching GTAVI on XBOX November 19, though the game will not be streaming exclusively or to PC. — Matthew Ball (@ballmatthew) October 7, 2026

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