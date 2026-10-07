Gaming

Microsoft spricht über die nächste Xbox-Generation

Oliver Schwuchow
Von
Xbox Series X Controller Header

Microsoft hat schon vor ein paar Monaten bestätigt, dass man an Projekt „Helix“ arbeitet, der nächsten Xbox-Generation. Doch das wird nicht einfach nur eine ganz normale Konsole, wie Asha Sharma diese Woche auf einem Event verraten hat.

Die Xbox-Chefin sprach mal wieder von einer „Familie an Geräten für Gen-10“. Bei Microsoft weiß man, dass ein Gerät alleine nicht mehr die Lösung bei Gaming ist. Und vor allem mobile Lösungen seien wichtig, da sehr viele Spieler unterwegs sind.

Microsoft setzt auf Xbox-Partner

Doch man muss bei dieser Aussage gut aufpassen, denn das bedeutet nicht, das Microsoft diese „Familie“ selbst entwickeln wird, man setzt in Zukunft vermehrt auf Partnerschaften bei der Xbox. Die Konsole plant man also zum Beispiel selbst, der Handheld kommt von Unternehmen X und ein neuer Controller von Unternehmen Y.

Microsoft kümmert sich in Zukunft in erster Linie um das Betriebssystem, wie bei PCs mit Windows auch, und „das sieht langsam wirklich gut aus“. Wenn man sich aber so viel Mühe wie bei den Surface-Geräten gibt, dann sehe ich das kritisch.

Gaming · 7. Oktober 2026

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