Telekom Prepaid: Das sind die neuen MagentaMobil-Tarife

Die Telekom erhöht ab dem 25. Februar das Datenvolumen ihrer Prepaid-Tarife bei gleichbleibenden Preisen.

Die neuen Konditionen gelten für Neu- und Bestandskunden. Während Neukundinnen und -kunden ab dem Stichtag profitieren, erhalten Bestandskundinnen und -kunden die Aufwertung mit Beginn ihres nächsten Abrechnungszeitraums.

Nicht genutztes Inklusiv-Datenvolumen kann weiterhin in den Folgemonat übertragen werden, wodurch eine flexible Nutzung gewährleistet ist.

Details zu den neuen MagentaMobil Prepaid-Tarifen

Das Datenvolumen nach Tarifstufen:

MagentaMobil Prepaid M: 20 GB für 9,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid L: 40 GB für 14,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid XL: 80 GB für 19,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid Max: unbegrenzt für 99,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid Jahrestarif: 240 GB für 12 Monate einmalig 99,95 Euro

Die Tarife enthalten Flatrates für Telefonie und SMS sowie die Nutzung des 5G-Netzes. Zusätzlich behandelt die Telekom die Schweiz wie ein EU-Land, sodass Roaming ohne Zusatzkosten möglich ist. Außerhalb der EU gelten Telefoniepreise von 29 Cent pro Minute für mehr als 140 Länder, sowohl für ankommende als auch abgehende Gespräche.

Ich persönlich finde, dass die Anpassung der Prepaid-Tarife die Tarifstruktur übersichtlicher macht und besonders für Vielnutzer einen spürbaren Mehrwert bietet. Die Kombination aus höheren Datenmengen, Flatrate-Leistungen und Roamingvorteilen macht die Prepaid-Tarife attraktiver als bisher. Die Konkurrenz schläft allerdings auch nicht, wie unser Tarifvergleich belegt.

