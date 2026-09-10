Telekom senkt Smartphone-Raten mit neuem Rückgabedeal

Die Deutsche Telekom startet am 10. September einen neuen Ratenkauf mit fest vereinbarter Schlussrate.

Beim Telekom Rückgabedeal wird ein Teil des Kaufpreises auf das Ende der Laufzeit verschoben. Dadurch sinken die monatlichen Raten. Nach Ablauf entscheidet der Kunde, ob er das Smartphone behält und die Schlussrate zahlt oder das Gerät zurückgibt.

Ein Beispiel zeigt den Effekt: Bei einem Smartphone für 1.179 Euro und 99 Euro Anzahlung sinkt die Rate über 24 Monate von 45 auf 32 Euro. Die Schlussrate beträgt dabei 312 Euro.

Telekom Rückgabedeal hängt vom Gerätezustand ab

Für die Rückgabe gelten drei wesentliche Regeln:

Normale Gebrauchsspuren sind erlaubt und die Schlussrate entfällt.

Bei stärkeren Schäden werden 50 Prozent der Schlussrate fällig.

Bei Flüssigkeitsschäden, defektem Akku oder nicht startendem Gerät ist keine Rückgabe möglich.

Wer das Smartphone am Ende behält, zahlt laut Telekom insgesamt nicht mehr als bei einem klassischen Ratenkauf. Zurückgegebene Geräte werden geprüft, Daten werden gelöscht und die Smartphones anschließend aufbereitet und erneut verkauft.

Die Telekom verweist zudem auf rund 200 Millionen alte Handys und Smartphones, die ungenutzt in deutschen Schubladen liegen. Das neue Modell soll mehr Geräte zurück in den Wiederverkauf bringen.

Ich finde das Modell grundsätzlich interessant, weil es die Monatsrate sichtbar senkt und die Entscheidung auf später verschiebt. Kunden sollten aber genau auf die Schlussrate und die Bedingungen zur Rückgabe achten, denn günstigere Monatsraten bedeuten mit diesem Konzept nicht automatisch einen niedrigeren Kaufpreis.

Zum Telekom Rückgabedeal →

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