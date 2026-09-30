Mobilität

Deutschlandticket vor neuem Preissprung: Fast 67 Euro möglich

René Hesse
Von
Re Bereit Zur Abfahrt
Bild: Deutsche Bahn AG / Dominic Dupont

Das Deutschlandticket dürfte 2027 erneut teurer werden und künftig fast 67 Euro pro Monat kosten. Die Basis dafür ist ein neuer Index.

Der neue Preis soll am heutigen Mittwoch vom Koordinierungsrat Deutschlandticket festgelegt werden. Im Gespräch sind rund 67 Euro. Derzeit kostet das bundesweit gültige Nahverkehrsabo 63 Euro monatlich.

Damit setzt sich die Preisentwicklung fort. Zum Start im Mai 2023 kostete das Deutschlandticket 49 Euro, 2025 stieg der Preis auf 58 Euro und Anfang 2026 auf 63 Euro. Bei knapp 67 Euro läge der Preis rund 37 Prozent über dem ursprünglichen Niveau.

Deutschlandticket 2027: Neue Formel bestimmt den Preis

Erstmals soll der Preis nicht mehr direkt politisch festgelegt, sondern anhand eines Index berechnet werden. Dieser berücksichtigt unter anderem die Entwicklung der Personal-, Energie- und sonstigen Betriebskosten.

Die wichtigsten Fakten im Überblick:

  • Aktueller Preis: 63 Euro pro Monat
  • Möglicher Preis 2027: knapp 67 Euro
  • Startpreis 2023: 49 Euro
  • Aktuell rund 14,5 Millionen Kunden

Bund und Länder stellen für das Deutschlandticket weiterhin Milliardenbeträge bereit. Die neue Preisformel soll steigende Kosten der Verkehrsunternehmen künftig systematisch berücksichtigen. Der endgültige Betrag wird nach der Beratung des Koordinierungsrats erwartet.

Ich halte die Entwicklung für schwierig: Ein Preis von fast 67 Euro ist zwar weiterhin attraktiv für Vielfahrer, entfernt das Deutschlandticket aber immer weiter von seinem ursprünglichen 49-Euro-Preis. Auch das Signal an die Bevölkerung ist ungünstig, so kurz vor dem Start des neuen Tankrabatts. Entscheidend wird am Ende sein, ob die Zahl von 14,5 Millionen Kunden trotz weiterer jährlicher Anpassungen stabil bleibt.

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