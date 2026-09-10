Smartphones

Apple erhöht die Preise aller alten iPhones

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Wir leben in einer Ära der Preiserhöhungen und während es früher oft richtig gute Deals gab, wenn ein Nachfolger vorgestellt wurde, so gibt es mittlerweile direkt eine Preiserhöhung. Wie bei Apple, die alte iPhones spürbar teurer gemacht haben.

Nicht nur das iPhone 18 Pro startet teurer als das iPhone 17 Pro, auch das iPhone 17 wird teurer und selbst das ganz alte iPhone 16 wurde im Preis erhöht. Mindestens 100 Euro Aufpreis muss man zahlen, in manchen Fällen ist es sogar noch mehr.

Die Frage ist natürlich immer, ob die höhere UVP für alte Hardware im Handel und somit bei Kunden ankommt, denn ein iPhone 16 wird sicher niemand für 999 Euro direkt bei Apple bestellen, wenn es das im freien Handel weiterhin günstiger gibt.

Aber hier und da wird man die Preiserhöhungen sicher bald spüren und Shops zahlen auch mehr bei Apple, es gibt also beispielsweise auch weniger Angebote vor Weihnachten. Grund ist wie immer die Speicherkrise, die wohl 2027 noch anhält.

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  1. Tom 🔅
    sagt am

    Ich habe auf Grund der Hardware-Situation ja irgendwo Verständnis für Preiserhöhungen, was neue Geräte betrifft. Aber die Preise der alten Geräte zu erhöhen, finde ich frech.

    Antworten

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