Vodafone

Vodafone überrascht im großen Handy-Shop-Test

René Hesse
Von
Vodafone 2

Vodafone gewinnt den CHIP Handy-Shop-Test 2026 und verdrängt die Telekom nach vier Jahren von der Spitze.

CHIP ließ gemeinsam mit K&K Mystery Shopping bundesweit 200 Shops von Vodafone, O2, Telekom und Freenet anonym testen. Vodafone erreicht die Gesamtnote 1,8. Dahinter folgen O2 und Telekom mit jeweils 2,1 sowie Freenet mit 2,3.

Vodafone verbessert sich damit deutlich gegenüber dem Vorjahr, als der Anbieter mit der Note 2,33 noch auf Rang zwei lag. In die Gesamtwertung flossen Beratung mit 50 Prozent, Service mit 30 Prozent und der Shop-Auftritt mit 20 Prozent ein.

Vodafone punktet bei Beratung und Service

Die wichtigsten Ergebnisse des Tests:

  • Vodafone: Gesamtnote 1,8
  • Beratung: 2,1 und damit Bestwert im Vergleich
  • Service: 1,7 und ebenfalls Bestwert
  • Shop-Auftritt: 1,2, gleichauf mit der Telekom

Ganz ohne Schwächen fällt das Ergebnis allerdings nicht aus. Nur bei 69 von 200 Testbesuchen war das Angebot im Shop günstiger als der getrennte Online-Kauf von Tarif und Smartphone. Bei Vodafone reichte die Spanne sogar von 374 Euro Ersparnis bis zu fast 610 Euro Mehrkosten.

Ich finde den Testsieg vor allem deshalb interessant, weil persönliche Beratung für Mobilfunkanbieter ein wichtiges Argument für ihre Filialen bleibt. Der Test zeigt aber auch: Selbst beim Sieger lohnt sich vor Vertragsabschluss weiterhin ein Preisvergleich im Internet.

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