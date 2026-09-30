Hier ist das neue Google Pixel für 2027 (es behebt einen Kritikpunkt)

Google hat sich beim Pixel 10a wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, denn es gab zwar wieder grundsolide Hardware und ein ansehnliches Design, aber man bot in diesem Jahr nicht den aktuellen Tensor-Chip an und setzte den von 2025 ein.

Optisch wird sich Anfang 2027 nicht viel ändern, wie die ersten Renderbilder von OnLeaks zeigen, aber es soll mit dem Google Pixel 11a endlich wieder den aktuellen Chip geben, sprich den Tensor G6, den man in den anderen 11er-Modellen nutzt.

War das in diesem Jahr also nur eine Ausnahme? Viele dachten, dass das a-Modell der Pixel-Reihe ab sofort den Chip vom Vorjahr hat. Da sich bei der Hardware im Vergleich zum 10a aber nicht viel ändern soll, hatte Google vielleicht auch keine andere Wahl, als einen neuen Chip zu verbauen, damit sich überhaupt etwas tut.

Man merkt, dass die Einsteigermodelle langsam grenzwertig gut sind und nicht zu schnelle Sprünge machen dürfen, da sonst keiner mehr die teureren Modelle im Lineup kauf, da ist bei anderen Marken wie Samsung und Apple auch nicht anders.

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