Smartphones

Hier ist das neue Google Pixel für 2027 (es behebt einen Kritikpunkt)

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare

Google hat sich beim Pixel 10a wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, denn es gab zwar wieder grundsolide Hardware und ein ansehnliches Design, aber man bot in diesem Jahr nicht den aktuellen Tensor-Chip an und setzte den von 2025 ein.

Optisch wird sich Anfang 2027 nicht viel ändern, wie die ersten Renderbilder von OnLeaks zeigen, aber es soll mit dem Google Pixel 11a endlich wieder den aktuellen Chip geben, sprich den Tensor G6, den man in den anderen 11er-Modellen nutzt.

War das in diesem Jahr also nur eine Ausnahme? Viele dachten, dass das a-Modell der Pixel-Reihe ab sofort den Chip vom Vorjahr hat. Da sich bei der Hardware im Vergleich zum 10a aber nicht viel ändern soll, hatte Google vielleicht auch keine andere Wahl, als einen neuen Chip zu verbauen, damit sich überhaupt etwas tut.

Man merkt, dass die Einsteigermodelle langsam grenzwertig gut sind und nicht zu schnelle Sprünge machen dürfen, da sonst keiner mehr die teureren Modelle im Lineup kauf, da ist bei anderen Marken wie Samsung und Apple auch nicht anders.

Smartphones · 30. September 2026

Samsung Galaxy S27 Ultra: Das Flaggschiff hat eine Kamera weniger

Samsung wird uns Anfang 2027 sicher sehr zeitnah die neue S27-Reihe zeigen und wir durften hier bereits einen Blick auf… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden 2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Matze52 💎
    sagt am

    Das merkt doch eh keiner

    Antworten
  2. Maximilian ♾️
    sagt am

    Im Vorschaubild sah es kurz wie ein Nothing Phone aus

    Antworten

Mehr entdecken
Wero wird Teil eines riesigen europäischen Bezahlnetzes
30.09.26 · Fintech
Deutschlands digitale Kluft bleibt gewaltig
30.09.26 · Gesellschaft
Samsung Galaxy S27 Ultra: Das Flaggschiff hat eine Kamera weniger
30.09.26 · Smartphones
Vodafone überrascht im großen Handy-Shop-Test
30.09.26 · Vodafone
Apple iPhone 18 Pro: Probleme mit Face ID häufen sich
22.09.26 · Smartphones
100. Autobahn-Schnellladepark im Deutschlandnetz eröffnet
30.09.26 · Mobilität
Deutschlandticket vor neuem Preissprung: Fast 67 Euro möglich
30.09.26 · Mobilität
Motorola zeigt wildes Kamera-Design für neues Smartphone
21.09.26 · Smartphones
Signal löst ein großes Backup-Problem auf dem iPhone
30.09.26 · Dienste
Apple iPhone 20 Pro: So groß wird das neue und „randlose“ Display
21.09.26 · Smartphones
Du bist hier: Google
mobiFlip / News / Smartphones / Hier ist das neue Google Pixel für 2027 (es behebt einen Kritikpunkt)