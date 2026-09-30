100. Autobahn-Schnellladepark im Deutschlandnetz eröffnet

Der 100. Autobahn-Schnellladepark des Deutschlandnetzes ist eröffnet und bietet Ladeleistungen von bis zu 400 kW.

Der neue Standort liegt an der A81 am Parkplatz Räthisgraben in Fahrtrichtung Stuttgart. Betreiber ist E.ON Drive Infrastructure. Sechs Ladepunkte stehen bereit.

Deutschlandnetz soll 9.000 Schnellladepunkte schaffen

Das Deutschlandnetz des Bundesverkehrsministeriums soll insgesamt 9.000 zusätzliche Schnellladepunkte an mehr als 1.000 Standorten umfassen. Rund 900 Standorte entstehen im urbanen und ländlichen Raum. Weitere 200 sind direkt an Autobahnen vorgesehen.

Die wichtigsten Zahlen zum Ausbau:

100 Autobahn-Schnellladeparks sind inzwischen eröffnet.

Bis zu 400 kW liefert jeder Anschluss in Räthisgraben.

1.000 Schnellladepunkte sind an 200 Autobahnstandorten geplant.

Mehr als zwei Millionen reine Elektroautos sind laut Betreiber zugelassen.

Der neue Ladepark akzeptiert neben gängigen Ladekarten auch Debit- und Kreditkarten. In der Region Südwest ist Räthisgraben bereits die siebte von zwölf vorgesehenen PWC-Anlagen mit freigegebener Ladeinfrastruktur.

Ich finde vor allem den Ausbau direkt an unbewirtschafteten Rastanlagen sinnvoll. Hohe Ladeleistung und unkomplizierte Kartenzahlung machen Langstrecken mit dem Elektroauto spürbar einfacher.

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