Tesla bringt den Semi nach Europa und nennt bald Details

Der Autobauer Tesla bringt den elektrischen Semi nach Europa und will im September erste Details zur europäischen Version nennen.

Tesla zeigt den Sattelzug auf der IAA Transportation in Hannover. Dort will das Unternehmen die technischen Spezifikationen des europäischen Tesla Semi sowie weitere Informationen zur geplanten Markteinführung veröffentlichen.

Specs & launch details for Semi in Europe to be unveiled at IAA Transportation in Hannover, Germany pic.twitter.com/eEXNUU2Y39 — Tesla Semi (@tesla_semi) August 20, 2026

Tesla Semi feiert Europa-Auftritt in Hannover

Ein konkretes Datum für den Verkaufsstart oder Preise nennt Tesla bislang nicht. Auch offen ist, wie stark sich die europäische Ausführung technisch von der bereits in Nordamerika eingesetzten Variante unterscheiden wird.

Diese Punkte stehen bisher fest:

Der Tesla Semi kommt im September zur IAA Transportation.

Die Messe findet in Hannover statt.

Tesla will dort die Europa-Spezifikationen vorstellen.

Weitere Details zur Einführung sollen ebenfalls folgen.

Tesla beschreibt den Semi als vollelektrischen Sattelzug mit hoher Leistung, Effizienz und niedrigeren Betriebskosten. Diese Vorteile stammen allerdings aus den Angaben des Herstellers und müssen sich im europäischen Praxiseinsatz erst noch beweisen.

Ich finde vor allem spannend, welche Reichweite, Nutzlast und Ladeleistung Tesla für Europa nennt. Genau diese Werte dürften darüber entscheiden, ob der Semi hier mehr als ein prestigeträchtiges Schaufensterprodukt wird.

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