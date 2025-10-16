Threads startet Direktnachrichten und Gruppenchats

Meta hat zwei neue Kommunikationsfunktionen für Threads eingeführt: Direktnachrichten und Gruppenchats.

Laut dem Unternehmen reagiert man damit auf eines der am häufigsten geäußerten Nutzeranliegen. Ab sofort können Gespräche, die unter einem Beitrag begonnen haben, in privaten Chats fortgeführt werden. Die Funktion wird allerdings stufenweise eingeführt, sie ist also noch nicht in jedem Account nutzbar.

Neue Chatfunktionen auf Threads

Mit den neuen Gruppenchats können bis zu 50 Personen gleichzeitig in einer Unterhaltung teilnehmen. Diese Chats lassen sich individuell benennen und sollen künftig auch über einen Einladungslink geteilt werden können. Laut Meta sollen die Funktionen das gemeinsame Diskutieren über Themen in kleineren Runden erleichtern.

Die wichtigsten Funktionen:

Start von Gruppenchats mit bis zu 50 Teilnehmern

Benennung und Personalisierung der Gruppen

Einladungslinks sollen bald folgen

Direktnachrichten jetzt in Deutschland aktiv

Unterstützung von Fotos, Videos, GIFs und Stickern

Zusätzlich hat Meta laut eigenen Angaben mehrere Schutzmechanismen integriert, um ungewollte Interaktionen zu reduzieren. Dazu zählen separate Ordner für Nachrichtenanfragen, Filter für unerwünschte Kontakte und Privatsphäreeinstellungen, mit denen sich Anfragen komplett deaktivieren lassen.

Ich nutze Threads sehr gerne und habe im Gegenzug meinen Twitter/X-Account vor längerer Zeit stillgelegt. Und natürlich sind wir auch als Blog dort vertreten, falls jemand folgen mag. Unsere Beiträge landen dort automatisiert.