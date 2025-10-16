Social

Threads startet Direktnachrichten und Gruppenchats

Autor-Bild
Von
|
Threads

Meta hat zwei neue Kommunikationsfunktionen für Threads eingeführt: Direktnachrichten und Gruppenchats.

Laut dem Unternehmen reagiert man damit auf eines der am häufigsten geäußerten Nutzeranliegen. Ab sofort können Gespräche, die unter einem Beitrag begonnen haben, in privaten Chats fortgeführt werden. Die Funktion wird allerdings stufenweise eingeführt, sie ist also noch nicht in jedem Account nutzbar.

Neue Chatfunktionen auf Threads

Mit den neuen Gruppenchats können bis zu 50 Personen gleichzeitig in einer Unterhaltung teilnehmen. Diese Chats lassen sich individuell benennen und sollen künftig auch über einen Einladungslink geteilt werden können. Laut Meta sollen die Funktionen das gemeinsame Diskutieren über Themen in kleineren Runden erleichtern.

Die wichtigsten Funktionen:

  • Start von Gruppenchats mit bis zu 50 Teilnehmern
  • Benennung und Personalisierung der Gruppen
  • Einladungslinks sollen bald folgen
  • Direktnachrichten jetzt in Deutschland aktiv
  • Unterstützung von Fotos, Videos, GIFs und Stickern

Zusätzlich hat Meta laut eigenen Angaben mehrere Schutzmechanismen integriert, um ungewollte Interaktionen zu reduzieren. Dazu zählen separate Ordner für Nachrichtenanfragen, Filter für unerwünschte Kontakte und Privatsphäreeinstellungen, mit denen sich Anfragen komplett deaktivieren lassen.

Ich nutze Threads sehr gerne und habe im Gegenzug meinen Twitter/X-Account vor längerer Zeit stillgelegt. Und natürlich sind wir auch als Blog dort vertreten, falls jemand folgen mag. Unsere Beiträge landen dort automatisiert.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Social / Threads startet Direktnachrichten und Gruppenchats
Weitere Neuigkeiten
Bundesregierung beschließt Mikroelektronik-Strategie
in Marktgeschehen
Bundesregierung verlängert Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge
in Mobilität
Stranger Things 5 und das überraschende Finale
in News
Apple MacBook Pro M5: Diskussion rund um das gestrichene Netzteil
in Computer und Co.
Amazon Fire TV Stick: Neues 4K-Lineup mit neuen Namen
in News
Toyota baut sich eine ganz neue Luxusmarke auf
in Mobilität
Apple Oktober Event 2023 Header Logo
Neues Siri in Gefahr? Apple verliert viele wichtige Mitarbeiter
in News
Apple streicht erstmals Netzteil bei einem Mac
in Computer und Co.
iPad Pro, Vision Pro und MacBook Pro: Apple stellt neues M5-Lineup vor
in News
Apple enthüllt M5-Chip mit stark verbesserter KI-Performance
in Hardware