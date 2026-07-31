PlayStation 5: Die Nachfrage geht weiter zurück

Noch scheint sich der GTA-Effekt nicht bemerkbar zu machen, auf den Sony mit Sicherheit hofft, da man die Marketingrechte gekauft hat. Die PlayStation 5 kommt jetzt auf 95,3 Millionen Einheiten und konnte im letzten Quartal um 1,6 Millionen Einheiten wachsen. Die Nachfrage ist allerdings um 36 Prozent eingebrochen.

Ende der Konsolengeneration steht an

Der Abwärtstrend der aktuellen PlayStation-Generation hält also an, wobei das gut sechs Jahre nach dem Start der Konsole nicht ungewöhnlich ist. Diese Generation neigt sich dem Ende, da bricht das Wachstum bei knapp 100 Millionen Einheiten oft weg. Und man sollte bedenken, dass die PS5 mit der Zeit immer teurer wurde.

Wenn man das berücksichtigt, dann sind das sogar sehr solide Zahlen, denn die PS4 war zu diesem Zeitpunkt deutlich (!) günstiger. Ich gehe aber davon aus, dass Sony noch relativ entspannt ist, denn das Marketing für GTA 6 dürfte bald richtig starten und spätestens dann könnten die Verkaufszahlen der PS5 wieder stiegen.

Ich bin aber auch gespannt, wie sich das dann 2027 entwickelt, denn GTA 6 wird die Konsole sicher nicht dauerhaft pushen, man scheint die natürliche Grenze der PlayStation-Nutzer zu erreichen. Aber die PlayStation 6 macht sich bereit und wird dann sicher spätesten ab 2028 übernehmen. Und dann geht es von vorne los.

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