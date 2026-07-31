Tim Cook verabschiedet sich als Apple-Chef

Apple feierte diese Woche ein Rekordquartal, es läuft hervorragend, weil sich die 17er-Reihe bei den iPhones weiterhin extrem gut verkauft. Aber Apple konnte auch in anderen Bereichen überzeugen, Tim Cook geht also auf dem Höhepunkt.

Ab dem 1. September übernimmt John Ternus, der neue Chef von Apple, und es war somit der letzte Call mit den Investoren für Tim Cook. Dieser nutzte die Chance im Call, um sich bei den Aktionären zu bedanken und auch zu verabschieden.

Ich möchte mir kurz die Zeit nehmen, um Ihnen allen zu danken – von unseren Aktionären, insbesondere unseren langjährigen Aktionären, die uns seit so vielen Jahren ihr Vertrauen schenken, bis hin zu den Analysten, die unser Unternehmen so aufmerksam begleitet haben. Wie Sie wissen, wird dies meine letzte Telefonkonferenz zum Geschäftsergebnis sein, und John wird diese Konferenzen künftig leiten.

Mal schauen, ob sich Tim Cook auch noch an die Nutzer von Apple wenden wird, ich hätte ja im Rahmen der WWDC vor ein paar Wochen damit gerechnet, da dies die letzte Keynote für ihn war. Oder ist es auf der September-Keynote dabei?

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