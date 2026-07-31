Sonos-Event im September: Es soll viele neue Produkte geben

Sonos hat das Comeback der Produkte bereits mit dem Play zu Beginn des Jahres eingeleitet, aber es wurde auch eine richtige Offensive bestätigt. Sonos arbeitet an etwas Größerem und im September ist das passende Event dafür geplant.

Ziel ist, dass man wieder mehr Produkte in kürzerer Zeit auf den Markt bringt und sich auf das fokussiert, was Sonos ausmacht. Eine Neuheit für Ende 2026 kennen wir allerdings schon, denn der Ace-Kopfhörer bekommt eine zweite Generation.

Der Fokus der kommenden Generation dürfte bei Sonos auch auf KI wandern, was sich natürlich anbietet, immerhin ist man mit Lautsprechern, die fast alle auch noch ein Mikrofon haben, in den Häusern der Menschen (und hat einen Assistenten).

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