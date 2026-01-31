Umfrage zeigt klare Grenzen für billigere Fahrausbildung

Der Auto Club Europa sieht in einer forsa-Umfrage eine klare Mehrheit für bezahlbare Führerscheine ohne Abstriche bei Ausbildung und Sicherheit.

Der Führerscheinerwerb entwickelt sich für viele junge Menschen und Familien zu einer finanziellen Belastung. Vor diesem Hintergrund plant Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder eine Reform der Fahrausbildung, die digitale Elemente stärken und Kosten senken soll.

Bund und Länder wollen im Frühjahr 2026 ein gemeinsames Reformpaket beschließen. Der Auto Club Europa ließ dazu 1.001 Personen ab 18 Jahren repräsentativ befragen.

Die Ergebnisse zeigen, dass niedrige Preise zwar relevant sind, aber nicht an erster Stelle stehen. Laut Umfrage sind für 60 Prozent geringe Kosten in der Fahrschule sehr wichtig, während 76 Prozent der Befragten der Ausbildungsqualität die höchste Priorität einräumen. Maßnahmen, die als Qualitätsverlust wahrgenommen werden, stoßen mehrheitlich auf Ablehnung.

Fahrausbildung zwischen Kosten, Qualität und Digitalisierung

Konkret lehnen 77 Prozent eine Reduzierung verpflichtender Sonderfahrten ab, bei den 18- bis 29-Jährigen sind es 80 Prozent. Eine Verkürzung der praktischen Prüfung findet bei 68 Prozent keine Zustimmung, ebenso wird eine Reduzierung des Fragenkatalogs kritisch gesehen.

Digitale Angebote werden grundsätzlich akzeptiert, jedoch überwiegend als Ergänzung verstanden. Simulatoren halten 70 Prozent für sinnvoll, eine Verlagerung von Sonderfahrten oder Theorie ausschließlich ins Digitale erreicht jedoch keine Mehrheit.

Zentrale Ergebnisse der Befragung

76 Prozent priorisieren Ausbildungsqualität vor niedrigen Kosten

77 Prozent lehnen weniger Sonderfahrten ab

70 Prozent befürworten Fahrsimulatoren als Ergänzung

79 Prozent wünschen transparente Online-Vergleiche

Große Zustimmung erhält laut Umfrage eine geplante Transparenzoffensive. 79 Prozent der Befragten sprechen sich für eine zentrale Online-Vergleichsmöglichkeit von Preisen sowie Bestehens- und Durchfallquoten aus. Weitere Vorschläge wie eine Laienausbildung vor der Prüfung oder ein Mobilitätszuschuss von 500 Euro werden je nach Altersgruppe unterschiedlich bewertet, finden aber teilweise Mehrheiten.

Ich halte die Ergebnisse für ein deutliches Signal, dass Reformen beim Führerschein vor allem Vertrauen schaffen müssen und nicht allein auf Kostensenkung setzen sollten.

Die gesamte Auswertung kann hier (PDF) abgerufen werden