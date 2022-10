Uncharted: Legacy of Thieves: Wie gut läuft das auf einem Steam Deck?

Sony veröffentlicht seit einigen Monaten immer mehr PlayStation-Spiele für den PC und viele weitere Spiele sind noch als Release geplant. Neu im Lineup: Uncharted: Legacy of Thieves. Diese Kollektion gibt es seit Anfang 2022 für die PlayStation 5.

Was ist Uncharted: Legacy of Thieves?

Man hat also Uncharted 4: A Thief’s End und Uncharted: The Lost Legacy für die PS5 optimiert und jetzt gibt es dieses Paket auch für den PC. Ich habe keinen PC, jedenfalls keinen stationären PC, aber ich habe es auf dem Steam Deck gezockt.

Die Kollektion ist seit einigen Tagen verifiziert und läuft ohne Probleme. Man muss also keine weiteren Einstellungen vornehmen und kann einfach starten. Im Spiel werden euch auch die Buttons des Steam Decks angezeigt, das funktioniert gut.

Da gibt es jetzt also zwei Fragen: Wie gut sind die Spiele und wie gut läuft das?

Wie gut ist Uncharted: Legacy of Thieves?

Erste Antwort: Die Uncharted-Reihe ist für mich die beste Action-Adventure-Reihe für Konsolen und zwar nicht das Level von The Last of Us, aber Naughty Dog liefert auch hier eine gute Geschichte und Atmosphäre ab. Der Action-Part ist besser.

Ich habe „Legacy of Thieves“ Anfang des Jahres auf der PS5 durchgespielt und kann diese Kollektion sehr empfehlen. Die Grafik sieht gut aus, die Level sind mit viel Liebe zum Detail gestaltet, es gibt gute Action, nur die Rätsel sind sehr simpel.

Müsste ich die Spiele beschreiben: Das ist sehr gutes Popcorn-Kino zum Spielen. So ein bisschen wie Indiana Jones, wobei Uncharted vielleicht sogar noch mehr Tiefe bei den Charakteren bietet. Also ja, das sind für mich beides sehr gute Spiele.

Wie läuft Uncharted: Legacy of Thieves?

Zweite Antwort: Sowohl Uncharted 4: A Thief’s End als auch Uncharted: The Lost Legacy machen sehr viel Spaß auf dem Steam Deck. Es ist beeindruckend, dass man vollwertige PlayStation-Spiele mittlerweile einfach so mitnehmen kann.

Das Steam Deck kommt dabei aber auch an seine Grenzen und der Lüfter muss das Gerät, was durchaus warm wird, durchgehend kühlen. Die Auflösung liegt bei 1280 x 800 Pixel und man muss bei der Qualität natürlich ein paar Abstriche machen.

PS: Ich habe mit mittleren Einstellungen gespielt und nichts angepasst.

Ich finde aber, dass die Uncharted-Spiele eine gute Figur machen, auch wenn sie bei den sehr actionreichen Szenen immer mal wieder einbrechen und es hier und da doch Ruckler gibt. Aber nicht so wild, dass man das nicht auch genießen kann.

Wäre das ein Online-Shooter, bei dem man gegen andere Spieler antritt, würde ich mir das nochmal überlegen. Doch für ein Singleplayer-Spiel ist das echt in Ordnung (ich habe die beiden Teile aber nicht erneut bis zum Ende durchgespielt, da Zeit).

Fazit zu Uncharted: Legacy of Thieves

Fazit: Wer diese zwei Uncharted-Spiele bisher noch nicht gespielt hat und keine PlayStation, aber einen PC besitzt, dem kann ich sie wärmstens empfehlen. Ich kann euch nicht sagen, wie das auf jedem Rechner läuft, nur auf dem Steam Deck.

Ihr bekommt zwei Spiele, die euch zusammen etwa 20 Stunden beschäftigen und in einer linearen Handlung durch diverse Welten führen. Gespielt wird aus der 3rd-Person-Perspektive – es sind Abenteuer-Spiele mit Shooter-Elementen und Rätsel.

Und ich muss sagen, dass es mir sehr viel Spaß macht, die PlayStation-Spiele auch unterwegs mitnehmen zu können. Zelda: Breath of the Wild und die Nintendo Switch waren 2017 ein neuer Meilenstein für Handheld-Gaming. Genau das Gefühl habe ich jetzt erneut mit dem Steam Deck – und Sony ist daran durchaus beteiligt.

-->