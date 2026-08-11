Smartphones

V73 und V74: Apple plant 2027 gewaltigen Schritt für das iPhone

Oliver Schwuchow
Von

Apple möchte das Pro-Modell der iPhones zum 20. Jubiläum komplett überarbeiten und wirft das aktuelle Unibody-Aluminium-Design schon wieder über Board. Der Fokus wandert zurück auf Glas, man geht in die Richtung des 10. Jubiläums.

Das Apple iPhone 20 Pro und Apple iPhone 20 Pro Max sollen eine Front- und eine Rückseite aus Glas haben, dieses biegt sich an den Seiten ganz leicht in einen Rahmen aus Metall. Welches Material Apple beim Rahmen nutzt, ist unklar.

Intern haben die beiden Modelle die Codenamen V73 und V74 und sie sind fest für 2027 eingeplant, so Mark Gurman von Bloomberg. Der Analyst Edison Lee hat diese Woche behauptet, dass dieses Modell eingestellt wurde, was aber nicht stimmt.

Man kann sich das iPhone 20 Pro wie eine Mischung aus iPhone X, iPhone Air und iPhone 17 Pro vorstellen. Ich finde, dass das sehr gut klingt, denn das aktuelle Pro-Modell ist „praktisch“, aber als schön würde ich es wirklich nicht bezeichnen.

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