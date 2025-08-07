Fintech

Volkswagen Bank hebt Tagesgeld-Zinsen an

Zum heutigen 7. August 2025 hat die Volkswagen Bank die Zinsen für zwei ihrer Sparprodukte – das Tagesgeldkonto „Plus Konto Top Zins“ und das Sparkonto „Top-Zins“ – auf 2,3 Prozent p. a. angehoben.

Diese Konditionen gelten ausschließlich für Neukunden, die in den vergangenen zwölf Monaten kein entsprechendes Konto bei der Bank geführt haben. Der erhöhte Zinssatz wird für einen Zeitraum von sechs Monaten garantiert und ohne Begrenzung der Anlagesumme angeboten.

Die Zinsgutschrift auf dem Tagesgeldkonto erfolgt monatlich. Nach Ablauf des Aktionszeitraums gilt der dann gültige Standardzinssatz der Bank (1 % p. a.).

VW Bank bietet weitere Sparoptionen

Neben den Angeboten für Tagesgeld- und Sparkonten verweist die Bank auch auf ihre Festgeld- und Sparbriefprodukte mit Laufzeiten von 90 Tagen bis zu fünf Jahren. Dabei profitieren sowohl Neu- als auch Bestandskunden von einem laufzeitabhängigen Zinssatz, der beim „Plus Sparbrief“ bis zu 2,4 Prozent p. a. betragen kann.

Die Einlagen bei der Volkswagen Bank sind gesetzlich abgesichert. Es besteht die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) als gesetzliches Einlagensicherungssystem. Die Sicherungsgrenze der EdB beträgt derzeit 100.000 Euro pro Anleger.

Die Bank ist zudem dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. angeschlossen. Für natürliche Personen bedeutet dies: Die maximale Entschädigungssumme pro Person beträgt derzeit 5 Mio. EUR.

