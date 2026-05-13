Volkswagen plant radikalen Umbau des Angebots

Der Finanzchef von Volkswagen sprach schon vor ein paar Wochen von einer sehr „deutlichen Reduzierung“ bei der Modellvielfalt im Konzern und CEO Oliver Blume wurde diese Woche etwas deutlicher, denn es steht ein radikaler Umbau an.

Laut VW-Konzernchef liegt das Ziel bei „unter 100 Modellen“, so das Manager Magazin, aktuell sind es rund 150 Modelle. Bei VW, Audi, Skoda und Co. soll also jedes dritte Modell gestrichen werden. Konkrete Modelle wurde nicht genannt.

Erste Ergebnisse soll es bereits im Sommer geben und die Marken sind jetzt dazu aufgefordert, dass sie Vorschläge machen. Wobei es einige sicher härter als andere treffen wird. Das betrifft sicher auch Regionen, denn für China hat man gerade erst 20 neue Modelle angekündigt, es wird also vor allem uns in Europa betreffen.

Eine offene Frage ist auch, ob beispielsweise ein Porsche Cayenne und Porsche Cayenne Electric ein Modell im Konzern sind und ob der kommende VW ID Tiguan und der VW Tiguan als ein Modell angesehen werden. Ziel sind jedenfalls die zu hohen Kosten, die müssen runter, was sich nicht gut verkauft, fällt also bald weg.