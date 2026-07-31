Xbox: Die Konsole soll der „Kern“ für das Wachstum ab 2027 sein

Der Gewinn der Gamingsparte ist eingebrochen und die Nachfrage nach der Xbox ist weiterhin rückläufig. Das wird noch eine Weile so bleiben, so Asha Sharma nach den Zahlen in einer internen Memo, die The Verge jetzt auch sehen konnte.

Doch man möchte wieder wachsen, spätestens im kommenden Geschäftsjahr (das aktuelle endet im Juni 2027), so die Xbox-Chefin. In der Memo hat sie vier zentrale Punkte und Ziele dargestellt und die Konsole soll der Kern der Sparte bleiben:

KERN: Unsere Plattform stärken, angeführt von der Konsole

Unsere Plattform stärken, angeführt von der Konsole INHALT: Großartige Spiele zu globalen Franchises ausbauen

Großartige Spiele zu globalen Franchises ausbauen KREATION: Minecraft zur weltweit führenden Plattform für Kreative machen

Minecraft zur weltweit führenden Plattform für Kreative machen VERBINDUNG: Die Welten, die die Fans lieben, erweitern

Es wird also mehr Spiele geben, die sich gut verkaufen, wie Fallout, und die sich für ein „Franchise“ (wie es Sony mittlerweile auch immer mehr nutzt) eigenen. Serien, Filme, Spiele, Apps, Asha Sharma denkt die Marke „Xbox“ also deutlich größer.

Spannend ist aber nicht, ob die Xbox in einem Jahr wieder wächst, davon gehe ich doch mal aus (immerhin ist die Sparte am Boden). Die Frage ist, ob Microsoft auch langfristig darin investiert und wirklich noch an Konsolen bei Gaming glaubt.

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