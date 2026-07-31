Gaming

Xbox: Die Konsole soll der „Kern“ für das Wachstum ab 2027 sein

Autor-Bild
Von
|
Xbox Marketing 2024

Der Gewinn der Gamingsparte ist eingebrochen und die Nachfrage nach der Xbox ist weiterhin rückläufig. Das wird noch eine Weile so bleiben, so Asha Sharma nach den Zahlen in einer internen Memo, die The Verge jetzt auch sehen konnte.

Doch man möchte wieder wachsen, spätestens im kommenden Geschäftsjahr (das aktuelle endet im Juni 2027), so die Xbox-Chefin. In der Memo hat sie vier zentrale Punkte und Ziele dargestellt und die Konsole soll der Kern der Sparte bleiben:

  • KERN: Unsere Plattform stärken, angeführt von der Konsole
  • INHALT: Großartige Spiele zu globalen Franchises ausbauen
  • KREATION: Minecraft zur weltweit führenden Plattform für Kreative machen
  • VERBINDUNG: Die Welten, die die Fans lieben, erweitern

Es wird also mehr Spiele geben, die sich gut verkaufen, wie Fallout, und die sich für ein „Franchise“ (wie es Sony mittlerweile auch immer mehr nutzt) eigenen. Serien, Filme, Spiele, Apps, Asha Sharma denkt die Marke „Xbox“ also deutlich größer.

Spannend ist aber nicht, ob die Xbox in einem Jahr wieder wächst, davon gehe ich doch mal aus (immerhin ist die Sparte am Boden). Die Frage ist, ob Microsoft auch langfristig darin investiert und wirklich noch an Konsolen bei Gaming glaubt.

Netflix setzt ab 2027 voll auf The Walking Dead

Netflix hat sich mit AMC Global geeinigt und sich die globalen Rechte für das „The Walking Dead Universe“ gesichert. Diese…30. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Xbox: Die Konsole soll der „Kern“ für das Wachstum ab 2027 sein
Weitere Neuigkeiten
Sonos Era 300 Detail
Sonos-Event im September: Es soll viele neue Produkte geben
in Events
Apple wird KI-Funktionen in ein Abo packen
in Dienste
Nintendo kündigt Mario-Klassiker für die Switch an
in Gaming
Oxg Und Vodafone Glasfaserausbau Hamburg (1)
Vodafone erweitert Gigabit-Netz auf 31 Millionen Haushalte
in Vodafone
Vorbereitungen laufen: Elon Musk will Tesla und SpaceX vereinen
in Mobilität
Tesla plant Upgrade für kabelloses Laden im Model Y und Model 3
in Mobilität
Mercedes zeigt neue Elektro-Hoffnung: Woran es scheitern könnte
in Mobilität
Netflix setzt ab 2027 voll auf The Walking Dead
in Unterhaltung
1822direkt
1822direkt startet neue Girokontoprämie – 170 Euro extra und Tagesgeld-Sonderverzinsung
in Fintech
fraenk verbessert sein Freunde-Programm und plötzlich gibt es Socken gratis
in Provider