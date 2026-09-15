Prime Deals Days 2026: Amazon lädt zum großen Shopping-Event

Amazon feierte mit dem ersten Prime Day damals einen so großen Erfolg, dass man das Konzept mit der Zeit immer weiter ausgebaut hat. Der Prime Day ist mittlerweile eine Woche und es kamen weitere Events dazu, wie die Amazon Prime Deals Days.

Diese finden in diesem Jahr wieder im Oktober statt, genau genommen am 6. und am 7. Oktober 2026. Und die entsprechende Sonderseite von Amazon ist auch schon online. Wichtig ist nur, dass ihr euch ein Abo von Amazon Prime besorgt.

Bei den Amazon Prime Deals Days 2026 sind unter anderem Ninja, Bosch, AEG, Tefal, Samsung, Philips, Xiaomi, Hisense, Logitech, Dyson, Braun, Oral-B, LEGO und Pampers dabei. Amazon selbst plant jedoch ebenfalls viele neue Angebote.

Zu den Deals bei Amazon →

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