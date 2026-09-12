Erinnerung: Prime-Mitglieder erhalten bei Lieferando unbegrenzt kostenlose Lieferungen

Amazon Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich können sich ihre Lieferando-Bestellungen ab 15 Euro kostenlos liefern lassen. Das ist bereits seit über zwei Jahren der Fall, aber anscheinend nicht jedem bekannt.

Die Partnerschaft zwischen Amazon und Lieferando bietet Prime-Mitgliedern die Möglichkeit, bei „zehntausenden“ Restaurants ohne zusätzliche Lieferkosten zu bestellen. Damit wird das Sparpotenzial der Prime-Mitgliedschaft erweitert.

Nicht nur im privaten Umfeld bekomme ich hin und wieder mit, dass das nicht jeder auf dem Schirm hat, sondern dieser Tage bin ich auch bei reddit über einen entsprechenden Thread gestolpert. Es ist also an der Zeit, das Ganze mal wieder in Erinnerung zu rufen.

Prime-Mitglieder profitieren von unbegrenztem, kostenlosem Versand, während Lieferando-Partner von einem erweiterten Kundenstamm und einer stärkeren Kundenbindung profitieren.

So kommen Prime-Mitglieder an kostenlose Lieferando-Bestellungen

Um das Angebot nutzen zu können, müssen Prime-Mitglieder ihr Prime-Konto einmalig mit dem Lieferando-Konto verknüpfen. Dadurch erhalten sie Zugang zu „Lieferando Plus“, einem Treueprogramm mit weiteren Angeboten und Rabatten.

Essen bestellen ohne Liefergebühr: das Kleingedruckte

Mit diesem Angebot („Angebot“) erhalten Amazon Prime-Mitglieder ihre Lieferung ohne Liefergebühr, wenn sie in teilnehmenden Restaurants über Takeaway.com (in Deutschland unter dem Namen „Lieferando.de“ und in Österreich unter dem Namen „Lieferando.at“) bestellen und einen Mindestbestellwert von 15 EUR erreichen. Nicht anwendbar bei Barzahlung. Kann nicht in Verbindung mit anderen Lieferando-Gutscheinen genutzt werden. Für die Nutzung des Angebots ist ein Lieferando-Konto erforderlich. Prime-Kunden können die Lieferung ohne Liefergebühr in Anspruch nehmen, indem sie den Anweisungen auf amazon.de/lieferando folgen. Dann können Sie sich bei ihrem Lieferando-Konto anmelden, um das Lieferangebot gratis zu nutzen. Das Angebot ist auf eine Aktivierung pro Kunde und Haushalt beschränkt. Gültig nur für Kunden aus Deutschland und Österreich. Die vollständigen AGBs des Angebots findest du auf der Lieferando-Website, hier für Deutschland und hier für Österreich.

Die Lieferkosten fallen dadurch zwar weg, Servicegebühren können allerdings dennoch fällig werden. Da müsst ihr dann mal bei dem jeweiligen Restaurant checken, was euch angezeigt wird.

Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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