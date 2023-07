We Connect Go: Volkswagen zieht den Stecker

VW bietet für zahlreiche Fahrzeuge einen „DataPlug“ an, der im Zusammenspiel mit einer App Informationen und Komfortfunktionen zum Fahrzeug liefern kann. Das Ende dieses Features wurde nun beschlossen.

Mit der VW-App „We Connect Go“ (iOS / Android) verbindet man ein Smartphone via Bluetooth über den DataPlug mit einem Volkswagen und macht ihn so quasi zum vernetzten Auto. Ich habe das in meinem VW T-Roc recht gerne genutzt. Jetzt werden User von We Connect Go darüber informiert, dass der Dienst eingestellt wird. Etwas Zeit ist aber noch, denn das endgültige Aus steht erst im Jahr 2025 an.

Genau heißt es: We Connect Go wird am 31.12.2025 abgeschaltet. Die Nutzung der App sowie der Zugriff auf der online gesicherten Daten sind ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Die online gesicherten Daten werden laut Volkswagen unverzüglich nach der Abschaltung gelöscht.

VW ist übrigens nicht der einzige Hersteller, der solch einen Service einstellt. Auch der Mercedes me Adapter Dienst abgestellt, und zwar bereits in diesem Jahr.

