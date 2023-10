We Connect: Volkswagen stellt die App ein

Nachdem VW das Aus für We Connect Go verkündet hat, stellt man nun auch die We Connect App ein. In diesem Fall gibt es allerdings eine Alternative.

In einer überraschenden Ankündigung hat Volkswagen bekannt gegeben, dass die Smartphone-App „We Connect“ zum 8. November 2023 eingestellt und deaktiviert wird. Die App, die vielen Volkswagen-Fahrern zur Steuerung und Überwachung ihrer Fahrzeuge gedient hat, wird durch eine neue Lösung ersetzt.

Die bisher über We Connect zugänglichen Funktionen können ab diesem Zeitpunkt nur noch über die offizielle Volkswagen-App genutzt werden. Den Download dieser App findet ihr hier für Android und hier für iOS.

Volkswagen bedankt sich bei seinen treuen Kunden für das Interesse und die Nutzung der We Connect App und verspricht den Nutzern ein verbessertes Erlebnis mit der Volkswagen-App. Für Fragen oder Unterstützung steht der Volkswagen Kundenservice über verschiedene Kommunikationskanäle zur Verfügung.

