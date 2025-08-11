Weltsparen: Namensänderung zu Raisin tritt heute in Kraft

Ab dem heutigen 11. August 2025 wird der Markenname „Weltsparen by Raisin” vollständig durch „Raisin” ersetzt.

Die bisherige Website weltsparen.de leitet ab heute Datum automatisch auf raisin.com weiter. Gleichzeitig werden Logo, Farbwelt und Design schrittweise angepasst.

Für Nutzer bedeutet dies, dass sie sich künftig direkt über raisin.com anmelden können. Ihre bisherigen Zugangsdaten bleiben gültig und die Funktionen und Inhalte der Plattform ändern sich nicht. Es wird jedoch empfohlen, gespeicherte Favoriten oder Passworteinträge zu aktualisieren.

Die Raisin Bank AG sowie die über die Plattform angebotenen Produkte der Partnerbanken unterliegen weiterhin den jeweiligen nationalen Einlagensicherungssystemen. Auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Konditionen bleiben unverändert, mit Ausnahme der Namensänderung.

Der Kundenservice steht wie bisher zur Verfügung, künftig jedoch unter der neuen E-Mail-Adresse kundenservice@raisin.com. Weitere Änderungen im Service oder an den Produkten sind nicht angekündigt.

