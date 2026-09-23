Wetter-App nano wächst: iPad-Support und Radar 3D sind da

Die Wetter-App nano ist jetzt für das iPad verfügbar und nutzt den größeren Bildschirm mit einer eigenen Oberfläche.

Auf dem iPad teilt nano die Wetteransicht in zwei Spalten. Links erscheinen das aktuelle Wetter und die kommenden 24 Stunden, rechts die Vorhersage für zehn Tage. Historische Diagramme stehen nebeneinander. Die App unterstützt Hoch- und Querformat sowie die parallele Nutzung neben einer anderen App.

Neu ist außerdem eine überarbeitete Fassung von Radar 3D. Die Funktion befindet sich im Vorab-Zugang für Unterstützer und stellt Niederschlag und Wolken räumlich dar.

Gewitterzellen zeigen nach dem Antippen wichtige Kennzahlen und bei entsprechender Zugrichtung auch die erwartete Ankunftszeit am eigenen Standort.

nano erweitert Radar 3D und führt Unterstützer-Abo ein

Die wichtigsten Neuerungen der letzten Zeit im Überblick:

eigene iPad-Oberfläche mit Zwei-Spalten-Ansicht

Radar-Zeitachse von einer Stunde zurück bis zwei Stunden voraus

schnellerer Aufbau der ersten Daten im Radar 3D

Erklärungen für Fachbegriffe wie Mesozyklone

verbesserte Bedienung mit VoiceOver und höherem Kontrast

Mit Version 2.6.0 hat nano zudem ein freiwilliges Unterstützer-Abo eingeführt. Die App bleibt laut Entwickler kostenlos, bestehende Funktionen werden nicht gesperrt. Unterstützer erhalten neue Funktionen früher. Alternativ sind einmalige Zahlungen ohne Gegenleistung möglich. nano verzichtet weiterhin auf Werbung, Konto und Tracking und verwendet amtliche Daten des Deutschen Wetterdienstes.

Ich finde vor allem die eigenständige iPad-Oberfläche sinnvoll. Statt eine Smartphone-Ansicht lediglich zu vergrößern, nutzt nano den zusätzlichen Platz konsequent. Radar 3D ist zudem ein spannender Ansatz, um komplexe DWD-Daten verständlicher darzustellen. Kurz: Ich mag die App einfach und kann euch nur raten, sie auch einmal auszuprobieren.

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