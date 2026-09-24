Software

simplebanking 2.0.5: Dieses Update macht die Mac-App deutlich praktischer

René Hesse
Von

Die Mac-App simplebanking erhält mit Version 2.0.5 neue Banken sowie Funktionen für Raycast und Spotlight.

Simplebanking sitzt in der macOS-Menüleiste und bündelt Konten verschiedener Banken. Die kostenlose Open-Source-App unterstützt unter anderem Sparkassen, Volksbanken, N26 und PayPal. Zahlungen werden weiterhin bei der jeweiligen Bank freigegeben.

simplebanking 2.0.5 erweitert das Multibanking

Das Update verbessert unter anderem die Kontoaktualisierung. Wartet ein Konto auf eine Freigabe, blockiert dies nicht mehr die Aktualisierung anderer Konten. Die Bankfreigabe öffnet sich zudem in einem eigenen Fenster ohne Cookies und Verlauf.

Version 2.0.5 bringt vier zentrale Neuerungen:

  • Kontostände und Umsätze über Raycast, Spotlight und Kurzbefehle
  • schärfere und besser zugeschnittene Händler-Logos
  • neue Banken wie UniCredit, BAWAG, DZ Bank und easybank
  • 44 weitere Institute in acht Ländern außerhalb Deutschlands

Lesende Aktionen über Raycast und Spotlight greifen laut Anbieter nur auf lokal gespeicherte Daten zu und lösen keinen neuen Bankabruf aus. Über MCP kann zudem ein KI-Assistent Umsätze lokal auswerten. Die App setzt macOS 14 oder neuer voraus und läuft auf Apple Silicon sowie Intel-Macs.

Die Grundfunktionen bleiben kostenlos und werbefrei. Nur „simplesend“ für SEPA-Überweisungen kostet einmalig 15 Euro.

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