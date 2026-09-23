Software

Elgato veröffentlicht Stream Deck 7.6 mit neuen Plugins

René Hesse
Von

Elgato veröffentlicht Stream Deck 7.6 und erweitert den Stream Deck Neo um Infobar-Aktionen sowie neue Plugins für ChatGPT und Spotify.

Das Update vom 22. September 2026 macht vor allem die Infobar des Stream Deck Neo flexibler. Nutzer können Aktionen künftig wie auf eine normale Taste ziehen. Dort lassen sich anschließend Live-Informationen anzeigen, etwa laufende Spotify-Titel, Systemwerte, Wetterdaten oder der Status eines KI-Agenten.

Stream Deck 7.6 bringt ChatGPT, Codex und neues Spotify-Plugin

Neu ist ein Plugin für ChatGPT und Codex. Es bindet die ChatGPT-Desktop-App ein und erlaubt laut Elgato, Prompts zu senden, Modelle zu wechseln und Skills über Tasten oder Drehregler auszuführen. Die Infobar kann zusätzlich anzeigen, was der KI-Agent gerade macht und wann eine Eingabe erforderlich ist.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

  • Infobar-Aktionen für den Stream Deck Neo
  • neues ChatGPT- und Codex-Plugin
  • komplett überarbeitetes Spotify-Plugin
  • Infobar-Unterstützung für Entwickler über SDK 3.0
  • mehrere Fehlerbehebungen für Windows und macOS

Das Spotify-Plugin basiert nun auf der offiziellen Web API und bietet Aktionen für Bibliothek, Playlists, Suche und Warteschlange. Für die neuen API-Funktionen ist ein Spotify-Premium-Konto erforderlich.

Elgato behebt außerdem Probleme beim Autostart, mit dem Network Dock und unter macOS 27. Unter Windows wurde unter anderem eine periodische Lastspitze beim Scan installierter Anwendungen reduziert.

Ich finde vor allem die neue Infobar spannend. Sie macht den Neo funktionaler, ohne zusätzliche Tasten zu benötigen. Die Integration von ChatGPT und Codex dürfte zudem zeigen, wohin sich Stream Deck künftig entwickelt: vom Shortcut-Controller hin zur Schaltzentrale für Apps und KI-Workflows.

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