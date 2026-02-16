Mobilität

Xiaomi plant neue Generation an E-Scootern

Xiaomi möchte auch in diesem Jahr wieder mit neuen E-Scootern in Europa an den Start gehen und plant die mittlerweile 6. Generation des Xiaomi Electric Scooter.

Der sehr zuverlässige „billbil-kun“ konnte bereits die Preise für Europa in Erfahrung bringen, eine Übersicht dazu findet ihr weiter unten. Es gibt neben dem normalen 6er auch wieder einen Lite, einen Pro, einen Max und ein Ultra ist auch mit dabei.

Xiaomi hat schon einige Versionen von globaler Stelle auf der Homepage gelistet, in Europa soll der Verkauf aber erst ab dem 5. März starten, so die Quelle. Details zu den jeweiligen Modellen findet ihr, wenn ihr auf den entsprechenden Scooter klickt:

Die Details zum Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra fehlen bisher noch, dieser wurde noch nicht global angekündigt. Womöglich hebt sich Xiaomi das auch für ein Event auf und zeigt das Flaggschiff erst, wenn man den Vorverkauf offiziell einleitet.

