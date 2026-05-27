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007 First Light ist ab heute für PS5, Xbox und PC erhältlich

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Ab heute könnt ihr 007 First Light offiziell zocken, denn das Spiel ist seit gestern für Vorbesteller, seit heute aber ganz normal verfügbar. Um 16 Uhr deutscher Zeit ging es gestern für Vorbesteller los und wird es auch heute für normale Kunden starten.

Gestern durften die Testberichte online gehen und auch von mir gab es einen sehr ausführlichen Eindruck, ich habe es aber noch nicht beendet. Doch das Feedback ist bisher sehr positiv, es ist seit Goldeneye das beste Bond-Spiel bei Metacritic.

Und es sieht so aus, als ob sich die positiven Meldungen auf die Nachfrage von 007 First Light auswirken, denn bei Amazon ist die physische Version nicht mehr direkt lieferbar. Ich bin gespannt, wie gut das neue Bond-Spiel ankommt und hoffe auf einen Erfolg, denn ich würde hier gerne noch viel mehr von IOI in Zukunft sehen.

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26. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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