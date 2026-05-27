Telekom zündet Netz-Offensive: 81 neue Standorte gehen online

Die Deutsche Telekom nimmt 81 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb und erweitert an 548 bestehenden Standorten die Kapazität ihres Netzes.

Im April hat das Unternehmen den Ausbau fortgesetzt. Besonders in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bayern gingen neue Standorte in Betrieb. Rund 99 Prozent der Haushalte haben laut Telekom Zugang zum 5G-Netz, 4G ist nahezu flächendeckend verfügbar.

Kommunen mit neuen Standorten im April

Albsfelde, Apolda, Arnsberg, Bad Überkingen, Bad Wiessee, Beelitz, Berlin, Böblingen, Bocholt, Bochum, Borken, Buchen, Darmstadt, Dillenburg, Dörentrup, Dortmund, Eggenstein-Leopoldshafen, Eggesin, Eimke, Eisenach, Elsdorf, Eschweiler, Ettlingen, Frankfurt, Garbsen, Gemünden a. Main, Göhren-Lebbin, Görwihl, Goslar, Gotha, Hagen, Halberstadt, Hannover, Herbolzheim, Herschbroich, Hessisch Oldendorf, Hohenpolding, Hörnum, Hüffenhardt, Hünfeld, Ibbenbüren, Ingolstadt, Ippesheim, Kaiserpfalz, Karlsruhe, Kleve, Leibertingen, Leipzig, Leverkusen, Lindau, Lippstadt, Morschen, München, Murrhardt, Neustrelitz, Norderstedt, Oberhausen, Oranienbaum-Wörlitz, Penig, Plön, Potsdam, Rain, Speyer, Staig, Stangenhagen, Südharz, Torgau, Weil der Stadt, Werra-Suhl-Tal, Wettringen, Wittenhagen, Wittstock/Dosse, Woldegk, Wolfhagen, Zeitz.

Telekom Netzausbau und 5G Kapazitätserweiterung in Deutschland

Die Telekom setzt zudem auf mehr Kapazität durch die Deaktivierung von Dynamic Spectrum Sharing im 2.100-Megahertz-Band. Die Frequenzen werden nun vollständig für 5G genutzt, was die Effizienz erhöht und zusätzliche Netzleistung ermöglichen soll. Auch Hybridkunden profitieren von höheren Datenraten.

Die Telekom baut ihr Netz weiter zum „Ultra Kapazitätsnetz“ aus und kombiniert Low Band, Mid Band und gezielt 3,6 GHz für hohe Leistung. So sollen mehr Kapazität und stabilere Verbindungen entstehen.

Interessierte Kunden können ihre Mobilfunkversorgung auf der Website der Telekom überprüfen oder sich in Telekom Shops, Fachmärkten oder bei der kostenlosen Hotline informieren.

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