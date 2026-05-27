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Bring!: Vom Prospekt direkt auf die Einkaufsliste

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Bring

Die Einkaufslisten-App Bring! bietet inzwischen ein lange erwartetes Feature an, welches die Nutzung auf ein ganz neues Level hebt.

Auch nach vielen Jahren nutze ich Bring! sehr gerne als Einkaufsliste, wenngleich die Integration in Alexa inzwischen leider eine Zumutung ist. Dafür gibt es an einer anderen wichtigen Stelle Fortschritte.

Schon lange ist es möglich, sich Angebote und Prospekte verschiedener Discounter und Supermärkte direkt in der App anzusehen. Inzwischen gibt es aber eine neue Funktion, die ich hier einmal erwähnen möchte.

Schaut man sich ein Angebotsprospekt in der App an, kann man fast jeden Artikel per Antippen direkt auf seine Einkaufsliste legen. Das vereinfacht die alltägliche Nutzung deutlich mehr, als ich zunächst gedacht hätte. Früher musste man die Angebote lesen und die Liste dann manuell befüllen. Das entfällt nun natürlich.

Die entsprechenden Einträge sind gleich gekennzeichnet, sodass man sieht, dass es sich um Aktionsangebote aus dem Prospekt handelt. Probiert das Ganze doch einfach mal aus.

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  1. EXIT 🪴
    sagt am

    ENDLICH! Danke für die Info. Der Versuch mir beim Blättern alles zu merken ging fast immer schief :D

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