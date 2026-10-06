Marktgeschehen

10 Euro und unbegrenzte Daten: Xing-Gründer greift Telekom und Vodafone an

René Hesse
Von
Tarif (KI)

Der Xing-Gründer Lars Hinrichs startet mit Simsalasim einen Mobilfunktarif für 10 Euro im Monat und setzt dabei massiv auf KI.

Simsalasim soll im Laufe dieser Woche starten und nutzt in Deutschland das Netz von Telefónica. Für 10 Euro monatlich verspricht der Anbieter unbegrenzte Telefonate und SMS in 50 Ländern sowie unbegrenztes Datenvolumen ohne Drosselung in 100 Ländern. Tethering ist allerdings ausgeschlossen.

Hinrichs will sich laut „Frankfurter Allgemeine“ zudem mit KI-Funktionen abheben. Ein Assistent soll Telefonate mitschreiben und übersetzen sowie weitere Teilnehmer in Gespräche holen können.

Simsalasim setzt auf ein kleines Team und viel KI

Ungewöhnlich ist vor allem die Struktur des neuen Anbieters:

  • rund 24 Mitarbeiter
  • knapp 80.000 Euro KI-Kosten pro Monat
  • eigener Softwarekern statt vieler zugekaufter Systeme
  • KI für Entwicklung, Abrechnung, Marketing und Kundenservice

Hinrichs behauptet, die eingesetzte KI entspreche der Leistung von rund 100 Entwicklern. Der 49-Jährige war zuvor mehr als zehn Jahre Aufsichtsrat der Deutschen Telekom und legte sein Mandat Anfang 2025 wegen der neuen Firma nieder.

Die größte Herausforderung dürfte der Vertrieb werden. Simsalasim tritt gegen mehr als 100 Mobilfunkmarken in Deutschland an. Hinrichs setzt neben Social-Media-Werbung stark auf Empfehlungen und will zum Start rund 16.000 „persönliche“ Kontakte anschreiben.

Ich finde vor allem das Geschäftsmodell spannend. Nicht der 10-Euro-Tarif allein könnte den Markt aufmischen, sondern die Frage, ob ein Mobilfunkanbieter mit nur zwei Dutzend Mitarbeitern dank KI tatsächlich dauerhaft konkurrenzfähig arbeiten kann. Persönlich vermute ich: Das wird ne schwierige Sache.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.


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