Die Apple Support Community war viele Jahre eine gute Anlaufstelle, wenn man eine Frage oder ein Problem bei Apple hatte. Eine Ansammlung von Nutzern, die sich gut mit Apple auskennen und anderen halfen. Doch jetzt steht das Ende an.

Apple hat das Forum in den meisten Ländern eingestellt und vor ein paar Tagen bereits neue Beiträge gesperrt. Am Wochenende ging die Seite dann offline. Mit zwei Ausnahmen, Frankreich und Deutschland, denn „unsere“ Seite ist noch online.

Wir gehen aber davon aus, dass das Forum auch bald in Deutschland eingestellt wird und sich Apple nur noch auf den normalen Support und die passende App fokussieren wird. Eine traurige Entwicklung, wie ich finde, denn Apple setzt, wie viele, vor allem auf KI beim Support. Damit verschwindet also auch bei Apple die Menschlichkeit.

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