Microsoft wollte vor etwa einem Jahrzehnt endlich mal eine große To-Do-App auf den Markt bringen und kaufte dafür extra 6Wunderkinder aus Deutschland ein. Die damals beliebte App „Wunderlist“ wurde eingestellt und wir bekamen „To Do“.

Ein Schritt, den viele kritisch sahen, ich auch, weil ich Wunderlist nutzte. Und weil die App von Microsoft nicht wirklich gut war, suchte ich mir eine Alternative. Mit der bin ich bis heute unterwegs und nicht nur ich mache einen Umweg um Microsoft.

Daher wird „Microsoft To Do“ eingestellt, am 30. Juni 2027 gehen die Lichter aus und Microsoft empfiehlt den „Planner“ als mögliche Alternative. Das zeigt, dass man sich bei solchen Apps nicht unbedingt auf die „großen Player“ verlassen sollte, denn die stellen solche Projekte gerne ein, wenn sie nicht der große Erfolg werden.

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