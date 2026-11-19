Neato erweitert mit Unterstützung von Vorwerk sein Austauschprogramm: Kunden erhalten je nach Modell einen kostenlosen Saugroboter oder 500 Euro als Gutschein.

Bereits im April 2026 hatten wir über das freiwillige Austauschprogramm von Neato und Vorwerk berichtet. Damals richtete sich das Angebot an Kunden, die ihren Neato-Saugroboter nach Mai 2023 gekauft hatten und die Cloud-Funktionen nutzten.

Jetzt wird das Programm deutlich ausgeweitet. Teilnahmeberechtigt sind Privatkunden in ganz Europa, die am oder nach dem 1. Oktober 2020 einen Neato D4, D6, D7, D8, D9 oder D10 gekauft haben. Welche Gegenleistung es gibt, hängt vom jeweiligen Modell ab.

Neato-Austausch: Kostenloser Vorwerk VR7 oder 500-Euro-Gutschein

Die neuen Teilnahmebedingungen unterscheiden zwischen zwei Gerätegruppen:

Neato D8, D9 und D10: Kostenloser Austausch gegen einen Vorwerk Kobold/Folletto VR7 Saugroboter. Ist der VR7 im jeweiligen Land nicht erhältlich, wird stattdessen eine modellabhängige Rückerstattung angeboten.

Kostenloser Austausch gegen einen Vorwerk Kobold/Folletto VR7 Saugroboter. Ist der VR7 im jeweiligen Land nicht erhältlich, wird stattdessen eine modellabhängige Rückerstattung angeboten. Neato D4, D6 und D7: Gutschein über 500 Euro für einen Vorwerk Kobold/Folletto VR7, einen Kobold/Folletto VK7 Akku-Staubsauger oder einen Thermomix/Bimby TM7.

Voraussetzung ist jeweils die Rückgabe des unbeschädigten Neato-Roboters. Normale Gebrauchsspuren sind ausdrücklich erlaubt. Besitzer der Modelle D4, D6 und D7 müssen außerdem einen Kaufnachweis vorlegen, der das entsprechende Kaufdatum bestätigt. Dieser kann auf beliebige Weise erbracht werden.

Der 500-Euro-Gutschein lässt sich nicht mit anderen Angeboten oder Rabatten kombinieren. Eine Barauszahlung ist für diese Modellgruppe nicht vorgesehen.

Teilnahme bis März 2027 möglich

Interessierte Privatkunden können sich bis zum 31. März 2027 über das Kontaktformular des Neato-Kundenservice für das erweiterte Austauschprogramm melden.

Bemerkenswert ist zudem eine zusätzliche Zusage von Vorwerk: Für sämtliche Kobold/Folletto VR7, einschließlich der im Austauschprogramm bereitgestellten Geräte, garantiert das Unternehmen digitale Dienste und Sicherheitsupdates für mindestens zehn Jahre.

Hintergrund der Erweiterung sind Gespräche zwischen Neato Robotics Europe und der italienischen Wettbewerbsbehörde AGCM. Obwohl das Verfahren in Italien seinen Ursprung hatte, gilt die neue Regelung europaweit.

Neato Robotics wurde 2017 von Vorwerk übernommen und stellte seinen Geschäftsbetrieb im Mai 2023 ein. Dass nun auch deutlich ältere Geräte berücksichtigt werden, dürfte einige Besitzer freuen. Allerdings macht es einen erheblichen Unterschied, ob man einen vollständigen Ersatz erhält oder lediglich einen Gutschein für ein neues Vorwerk-Gerät.

Neato-Modell Austauschangebot Bedingungen D8, D9, D10 Kostenloser Vorwerk Kobold/Folletto VR7 Rückgabe des Geräts D4, D6, D7 500-Euro-Gutschein für VR7, VK7 oder Thermomix TM7 Rückgabe und Kaufnachweis

Kriterium Regelung Kaufdatum Ab 1. Oktober 2020 Teilnahmefrist 31. März 2027 Geltungsbereich Europa (Privatkunden) Gerätezustand Unbeschädigt, normaler Verschleiß erlaubt VR7 nicht verfügbar Modellabhängige Rückerstattung für D8, D9, D10 Gutschein Nicht mit Rabatten kombinierbar VR7-Software Mindestens 10 Jahre digitale Dienste und Sicherheitsupdates

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗