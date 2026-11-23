Nothing startet am heutigen 23. November seine Black-Friday-Angebote in Deutschland und Österreich mit bis zu 40 Prozent Rabatt.

Besonders deutlich fällt die Preissenkung beim Nothing Phone (3) aus. Das Smartphone soll ab 479 Euro erhältlich sein, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 799 Euro. Auch bei den Kopfhörern und Earbuds gibt es einige größere Nachlässe.

Nothing Black Friday 2026: Alle Angebote im Überblick

Nothing hat für die Rabattaktion fünf Produkte angekündigt. Die Preise und Ersparnisse beziehen sich auf die jeweiligen UVP-Angaben des Herstellers.

Nothing Phone (3): ab 479 statt 799 Euro (40 Prozent Rabatt)

Nothing Headphone (1): 179 statt 299 Euro (120 Euro Ersparnis)

Nothing Headphone (a): 99 statt 159 Euro (60 Euro Ersparnis)

Nothing Ear (3): 99 statt 179 Euro (80 Euro Ersparnis)

Nothing Ear (3a): 79 statt 99 Euro (20 Euro Ersparnis)

Das Phone (3) bietet unter anderem die Glyph Matrix auf der Rückseite und ein 50-Megapixel-Kamerasystem mit dreifachem optischem Zoom. Nothing bewirbt außerdem einen bis zu 60-fachen Ultra-Zoom.

Bei den Audioprodukten ist der Headphone (1) für 179 Euro interessant. Der günstigere Headphone (a) soll mit bis zu 135 Stunden Akkulaufzeit punkten. Beide Modelle sind Over-Ear-Kopfhörer.

Die Ear (3) kosten während der Aktion 99 Euro und bieten unter anderem die sogenannte Super-Mic-Technologie für Telefonate. Die Ear (3a) sind mit 79 Euro nochmals günstiger.

Aktionspreise können je nach Händler abweichen

Die Black-Friday-Angebote von Nothing starten am 23. November 2026. Allerdings weist der Hersteller ausdrücklich darauf hin, dass Preise, Verfügbarkeit und Aktionszeiträume je nach Händler unterschiedlich ausfallen können.

Die genannten Rabatte beziehen sich zudem auf die UVP und nicht zwangsläufig auf bisherige Straßenpreise. Gerade bei einer Ersparnis von bis zu 320 Euro ist das ein wichtiger Unterschied.

Wer sich für das Nothing Phone (3) interessiert, sollte deshalb auch den tatsächlichen Marktpreis zum Aktionsstart vergleichen. Die 40 Prozent Rabatt klingen jedenfalls erst einmal ordentlich.

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