Hyundai plant neuen Ioniq 4 und Ioniq 7 für 2027

Hyundai will sein elektrisches Ioniq-Portfolio ausbauen und neue Modelle auf den Markt bringen. Der Ioniq 3 ist also nur der Anfang und es tut sich endlich mal mehr, wie Auto Express berichtet. Zwei neue Ioniq-Modelle sind für 2027 vorgesehen.

Wir werden mit dem Hyundai Ioniq 4 einen Angriff auf den Skoda Epiq und andere SUVs in der Kompaktklasse sehen und mit dem Hyundai Ioniq 7 plant man wohl einen weiteren SUV, dieser fokussiert sich auf Familien und etwas über dem 5er.

Der Ioniq 4 dürfte also der EV3 von Kia mit Hyundai-Optik sein, immerhin ist es ein Konzern, der sich die Plattform und Entwicklungskosten teilt. Beim Ioniq 7 scheint man vor Kia mit einem Modell zu starten, denn zwischen dem EV6 und EV9 gibt es nichts bei der Schwestermarke, der 7er ordnet sich aber irgendwo dazwischen ein.

Das kleinere Modell nutzt die Plattform mit 400 Volt-Technik, das teurere Modell setzt aber auf 800 Volt, so die Quelle. Eine Ankündigung, wenn auch noch als erste Konzept-Form, könnte nächsten Monat auf der Automesse in Paris stattfinden.

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