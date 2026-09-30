Apple: Die „AirPods 5 sind nach wie vor enttäuschend“

Apple bekam von iFixit seit dem Start der ersten AirPods immer 0 Punkte, wenn es um die „Reparierbarkeit“ geht. Der Wert von iFixit soll aussagen, wie gut man ein Produkt bei einem Defekt reparieren kann. Doch „Mutter Natur“ ist nach 2023 auch bei Apple wieder in den Tiefen verschwunden. Aber es gibt einen Fortschritt.

Die neuen AirPods 5 bekamen erstmals keine 0 Punkte von iFixit, in diesem Jahr gab es tatsächlich 2 volle Punkte. Immer noch ein miserabler Wert, daher spricht man auch von „enttäuschend“. Man kann die Akkus als Experte tauschen, es geht, aber es ist sehr komplex und man hinkt einigen Konkurrenten weiter hinterher.

Bei einem Defekt dürfte also wie immer der Neukauf anstehen und falls man noch in der Garantie ist, wird einem Apple sicher einfach neue AirPods 5 schicken. Da die EU ihre Regelungen gelockert hat, wird sich da vermutlich nichts mehr ändern.

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