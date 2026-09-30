BMW streicht Diesel: Doch nicht „technologieoffen“

BMW wirbt beim neuen X5 mit einer „Technologieoffenheit“, die auch in der Politik bei der Mobilität immer wieder ein Thema ist. Es gibt alle Antriebe, BMW bringt den SUV sogar mit Wasserstoffantrieb, was viele Experten für Schwachsinn halten.

Doch beim neuen 3er ist man plötzlich weniger offen, denn wenn es um die echten Volumenmodelle geht, dann entscheidet eben doch die Nachfrage auf dem Markt. Ein i3 mit Wasserstoffantrieb kommt vorerst nicht und der Diesel wird gestrichen.

Am Ende verlässt sich BMW also auf das, was der Markt möchte, normale Benziner sind noch gefragt und Elektroautos wachsen derzeit sehr schnell. Der Begriff ist am Ende eben oft nur Marketing, denn wäre BMW wirklich „technologieoffen“, müsste man hier alles anbieten, nicht nur bei einem SUV, der schnell sechsstellig kostet.

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