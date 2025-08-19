Dienste

1&1 sichert Zukunft seiner TV-Plattform

Autor-Bild
Von
|
Lg Oled Tv Header

1&1 und Zattoo verlängern ihre Partnerschaft, um die Zusammenarbeit im Bereich TV- und Entertainment-Angebote fortzusetzen.

Ziel sei es, die bestehende IPTV-Plattform von 1&1 weiter auszubauen und Kunden einen Zugriff auf TV-Sender, Pay-TV-Kanäle sowie Streaming- und Video-on-Demand-Dienste zu ermöglichen.

Info

Die Kooperation zwischen 1&1 und Zattoo besteht seit 2017. 1&1 nutzt die TV-Plattform von Zattoo als technische Basis für sein Produkt „1&1 TV“.

Die Kompatibilität der Plattform wurde kontinuierlich auf verschiedene Endgeräte wie Set-Top-Boxen, Smart-TVs sowie mobile und webbasierte Anwendungen erweitert, sodass Kunden unterschiedliche Zugriffswege auf 1&1 TV haben.

Details zum TV- und Entertainment-Angebot von 1&1

1&1 TV umfasst über 155 Sender sowie mehr als 70 optional buchbare Pay-TV-Kanäle. Das Angebot beinhaltet zusätzlich Streaming-Inhalte der öffentlich-rechtlichen Sender.

Der integrierte Video-on-Demand-Dienst „1&1 Cinema“ stellt laut Angaben des Unternehmens eine Auswahl von tausenden Filmen zum Leihen und Kaufen bereit, ergänzt durch kostenlose Inhalte.

Wichtige Merkmale von 1&1 TV:

  • Zugriff auf über 155 Sender
  • Mehr als 70 Pay-TV-Kanäle optional buchbar
  • Integration von Streaming-Diensten öffentlich-rechtlicher Sender
  • Video-on-Demand-Dienst „1&1 Cinema“ mit Leih- und Kaufoptionen
  • Kompatibilität mit Set-Top-Boxen, Smart-TVs, mobilen Geräten und Webanwendungen

Die Partnerschaft wirkt solide, aber es bleibt abzuwarten, ob sie im zunehmend konkurrenzstarken Streaming-Markt wirklich neue Impulse setzen kann. Für mich ist 1&1 TV bereits seit Jahren der einzige TV-Zugang und ich bin zufrieden damit. Aber: es lässt sich immer nur nutzen, wenn man im Internet an einem 1&1-Anschluss ist. Streaming über die mobilen Apps im Mobilfunknetz klappt damit bisher nicht.

Zu 1&1 HD TV →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Dienste / Unterhaltung / ...
Weitere Neuigkeiten
SumUp akzeptiert jetzt alle girocards ohne Co-Badge
in Fintech
Congstar
congstar Zuhause Geburtstagsaktion: Sonderpreise für Internet-Tarife
in Provider
Sky Sport zeigt endlich alle Freitagabendspiele in UHD
in News
HUAWEI präsentiert MatePad 11,5“ mit PaperMatte Display
in Hardware
O2 2
O2 Telefónica erweitert „LTE 900“ entlang deutscher Bahnstrecke
in Provider
Scalable Capital
Scalable Capital startet KI-Funktion „Insights“ für Privatanleger
in Fintech
Telekom und NVIDIA: GeForce NOW ab Herbst 2025 mit latenzoptimiertem Streaming
in Gaming
Apple Iphone 16 Pro Google Pixel 9 Pro Hand
Vodafone 5-Jahres-Versprechen: Gratis Akku-Tausch und Garantieverlängerung für Smartphones
in Vodafone
Xbox Microsoft Logo Header
Xbox Cloud Gaming soll endlich die nächste Stufe erreichen
in Dienste
Waipu Tv
waipu.tv Perfect Plus inklusive 4K-Stick für 5 Euro im Monat
in Schnäppchen