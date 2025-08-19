1&1 sichert Zukunft seiner TV-Plattform
1&1 und Zattoo verlängern ihre Partnerschaft, um die Zusammenarbeit im Bereich TV- und Entertainment-Angebote fortzusetzen.
Ziel sei es, die bestehende IPTV-Plattform von 1&1 weiter auszubauen und Kunden einen Zugriff auf TV-Sender, Pay-TV-Kanäle sowie Streaming- und Video-on-Demand-Dienste zu ermöglichen.
Die Kooperation zwischen 1&1 und Zattoo besteht seit 2017. 1&1 nutzt die TV-Plattform von Zattoo als technische Basis für sein Produkt „1&1 TV“.
Die Kompatibilität der Plattform wurde kontinuierlich auf verschiedene Endgeräte wie Set-Top-Boxen, Smart-TVs sowie mobile und webbasierte Anwendungen erweitert, sodass Kunden unterschiedliche Zugriffswege auf 1&1 TV haben.
Details zum TV- und Entertainment-Angebot von 1&1
1&1 TV umfasst über 155 Sender sowie mehr als 70 optional buchbare Pay-TV-Kanäle. Das Angebot beinhaltet zusätzlich Streaming-Inhalte der öffentlich-rechtlichen Sender.
Der integrierte Video-on-Demand-Dienst „1&1 Cinema“ stellt laut Angaben des Unternehmens eine Auswahl von tausenden Filmen zum Leihen und Kaufen bereit, ergänzt durch kostenlose Inhalte.
Wichtige Merkmale von 1&1 TV:
- Zugriff auf über 155 Sender
- Mehr als 70 Pay-TV-Kanäle optional buchbar
- Integration von Streaming-Diensten öffentlich-rechtlicher Sender
- Video-on-Demand-Dienst „1&1 Cinema“ mit Leih- und Kaufoptionen
- Kompatibilität mit Set-Top-Boxen, Smart-TVs, mobilen Geräten und Webanwendungen
Die Partnerschaft wirkt solide, aber es bleibt abzuwarten, ob sie im zunehmend konkurrenzstarken Streaming-Markt wirklich neue Impulse setzen kann. Für mich ist 1&1 TV bereits seit Jahren der einzige TV-Zugang und ich bin zufrieden damit. Aber: es lässt sich immer nur nutzen, wenn man im Internet an einem 1&1-Anschluss ist. Streaming über die mobilen Apps im Mobilfunknetz klappt damit bisher nicht.
